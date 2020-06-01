Пострадали из-за родства: певица Валерия рассказала об унижении собственных детей в России

Валерия – мать троих детей. Певица в своих наследниках души не чает. С детства она старалась дать им все самое лучшее. И ей было очень обидно, когда их отчитывали из-за звездного родства. А такое случалось очень часто!

- Конечно, им мешало, что они – мои дети, - вздыхает Валерия. - Особенно дочке Ане. В Щукинском училище, когда она училась, ей будь здоров доставалось! За границей, конечно, попроще. Сын ничего подобного там не испытывал. А в детстве – постоянно! В школе, бывало, говорили: «Ты что, уроки не выучил? Ты думаешь тебе все можно, потому что ты – сын Валерии?». Я, конечно, была в шоке от таких заявлений. Хотелось спросить: «Вы что? А что, все остальные дети прямо всегда уроки делают? И никогда не случается, что не делают?».

Сейчас дети артистки уже выросли. Дочь Аня живет отдельно от певицы. Старший сын Артемий несколько лет назад переехал за границу, где женился. Младший сын Арсений недавно сделал певицу бабушкой. Он тоже женился и живет в Москве отдельно от звезды. По словам Валерии, детям она уже не помогает.

- Денег они у меня не спрашивают, - уверяет звезда. - Мы им не помогаем материально никак. Подарки к праздникам, конечно, дарим. Но на этом все. Они сами в этом плане справляются.