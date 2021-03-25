Блогер BadComedian прокомментировал версию, что Пересильд на самом деле не летала в космос

Еще до старта космического корабля возникли подозрения, что полет к звездам - красивая мистификация, а весь антураж воссоздан где-нибудь на "Мосфильме".

-Если посмотреть в Интернете последние новости, сливают оттуда, откуда слить нельзя в теории даже. Вспомните скандалы со Сноуденом, ещё что-то. Неужто здесь будет страшнее отбор, что никто не сможет ни сфотографировать, ни детали сказать, которые никто не знает, которые докажут эту точку зрения. Проще отправить человека [в космос], чем всё это скрывать, — считает блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian).

Блогер уверен, что фильм должен получиться зрелищным.

-Фильм будет хорошим - при условии, что у него качественный сценарий, - отметил эксперт в разговоре с NEWS.ru. -Как маркетинговый ход, по-моему, замечательно. Я бы посмотрел, например, мне интересно, что сняли.

При этом киноблогер отметил, что сейчас пока рано судить о картине.

«Вызов» - первый фильм в истории, который снимают на МКС. Съёмки в космосе продлятся 12 дней. За это время будет снято около 40 минут материала. Остальное доснимут на Земле до мая 2022 года.

По сюжету фильма, на орбиту отправляется женщина-врач (Юлия Пересильд), изначально никак не связанная с космической сферой, но именно ей предстоит спасти жизни космонавтам, оказавшимся в сложной ситуации на борту космического корабля.