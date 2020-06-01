Юлия Пересильд в космосе: реакция российских звёзд на полет кинокоманды
О том, насколько проект важен для российской культуры, говорят посты российских представителей культуры и шоу-бизнеса
Участники съемок прошли длительную подготовку к этому дню и рассказывали на своих страницах в соцсетях о трудных тренировочных занятиях в невесомости. Теперь проект наконец стартовал — команда отправилась с космодрома Байконур на МКС, и после небольших трудностей корабль состыковался со станцией.
О том, насколько проект важен для российской культуры, говорят посты российских представителей культуры и шоу-бизнеса, которые оказали активную поддержку команде.
Алла Пугачева ранее публиковала видео в поддержку Пересильд, где восхитилась её мужеством. А сейчас добавила пост с собственным архивным фото.
Её дочь Кристина Орбакайте тоже высказала слова поддержки:
«Мы все за тебя чрезвычайно волнуемся, переживаем, болеем и ждем скорого возвращения», — сообщила Орбакайте.
«Сейчас маленькая девченка с огромным сердцем, Юлия Пересильд, полетит в космос», — пишет Чулпан Хаматова с пожеланиями «скорейшего возвращения».
Поддержали первый в мире киноэкипаж и молодое поколение звезд: Кристина Асмус, Дарья Мельникова, Манижа и другие.
«Все мысли и молитвы - Юлии Пересильд и команде. Невозможно мыслить о кое-чем другом!», - сообщает Мельникова.
«Это Юлия Пересильд. Она первая женщина на нашей планете, которая отправилась на съемки кинофильма в космос», — с гордостью пишет Манижа.
Не прошел мимо и Филипп Киркоров.
«Ты о таком наверняка даже не мечтала! Ты наш первопроходец! Исторический день! Постоянно первые! Постоянно на высоте!
46-метровая ракета отправит вас не в космос, она отправит всех нас в новую эру», — поддержал актрису музыкант.