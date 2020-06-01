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Юлия Пересильд в космосе: реакция российских звёзд на полет кинокоманды

О том, насколько проект важен для российской культуры, говорят посты российских представителей культуры и шоу-бизнеса

Фото: instagram.com

Участники съемок прошли длительную подготовку к этому дню и рассказывали на своих страницах в соцсетях о трудных тренировочных занятиях в невесомости. Теперь проект наконец стартовал — команда отправилась с космодрома Байконур на МКС, и после небольших трудностей корабль состыковался со станцией.

О том, насколько проект важен для российской культуры, говорят посты российских представителей культуры и шоу-бизнеса, которые оказали активную поддержку команде.

Алла Пугачева ранее публиковала видео в поддержку Пересильд, где восхитилась её мужеством. А сейчас добавила пост с собственным архивным фото.

Фото: instagram.com
Пугачева опубликовала фото с Байконура

Её дочь Кристина Орбакайте тоже высказала слова поддержки:

«Мы все за тебя чрезвычайно волнуемся, переживаем, болеем и ждем скорого возвращения», — сообщила Орбакайте.

«Сейчас маленькая девченка с огромным сердцем, Юлия Пересильд, полетит в космос», — пишет Чулпан Хаматова с пожеланиями «скорейшего возвращения».

Поддержали первый в мире киноэкипаж и молодое поколение звезд: Кристина Асмус, Дарья Мельникова, Манижа и другие.

«Все мысли и молитвы - Юлии Пересильд и команде. Невозможно мыслить о кое-чем другом!», - сообщает Мельникова.

Фото: instagram.com

«Это Юлия Пересильд. Она первая женщина на нашей планете, которая отправилась на съемки кинофильма в космос», — с гордостью пишет Манижа.

Не прошел мимо и Филипп Киркоров.

«Ты о таком наверняка даже не мечтала! Ты наш первопроходец! Исторический день! Постоянно первые! Постоянно на высоте!

46-метровая ракета отправит вас не в космос, она отправит всех нас в новую эру», — поддержал актрису музыкант.
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