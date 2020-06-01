Участники съемок прошли длительную подготовку к этому дню и рассказывали на своих страницах в соцсетях о трудных тренировочных занятиях в невесомости. Теперь проект наконец стартовал — команда отправилась с космодрома Байконур на МКС, и после небольших трудностей корабль состыковался со станцией.

О том, насколько проект важен для российской культуры, говорят посты российских представителей культуры и шоу-бизнеса, которые оказали активную поддержку команде.

Алла Пугачева ранее публиковала видео в поддержку Пересильд, где восхитилась её мужеством. А сейчас добавила пост с собственным архивным фото.