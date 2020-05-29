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«Шнур страдает от мужских комплексов»: сексолог поставила лидеру «Ленинграда» неутешительный диагноз

Сергей Шнуров сильно переживает из-за возрастных изменений

Фото: Global Look Press

48-летний Сергей Шнуров в ужасе от слухов о себе. Ему пишут о проблемах с противоположным полом и мужской несостоятельности. Эти сообщения выводят лидера «Ленинграда» из себя.

- Много что обо мне пишут. Что у меня не стоит, что пенис маленький, - заявил на днях Сергей. - Но, знаете, если бы это было так, ни одна девушка ко мне бы не подошла. Тем более, я бы не женился.

Знаменитый сексолог Елена Перелыгина уверена: в появлении слухов о мужской несостоятельности Шнур виноват сам. В сети уже давно можно найти фотографии с «голого» концерта певца. На снимках половой орган у Сергея действительно еле заметен.

-  Большой ошибкой для Сергея Шнурова было выступать на концерте голым, - рассказывает Елена. - В тот день было холодно. И музыкант просто не учёл тот факт, что его достоинство от холода потеряет свой обычный размер из-за сокращения тканей. Но судя по уверенной позе, он не сомневался в себе, как в мужчине, просто не посмотрел вниз. А теперь приходится оправдываться, что с размерами все хорошо и с потенцией тоже, делать снимки с детским носком на гениталиях, чтобы орган казался «побольше», и приводить в доказательство женитьбу.

Елена Перелыгина советует Шнуру обратиться к сексологу

Перелыгина уверяет: Шнуров зря волнуется. Мол, ведь не зря в народе говорят: главное – не размер, а умение.

- Шнуров стал жертвой главного мужского комплекса, - вздыхает Перелыгина. - Почти каждый мужчина сомневается в достаточности своих «половых размеров». Уверена, что причин для такого рода переживаний у Сережи нет. Судя по его достаточно активной реакции на пересуды на эту тему, в плане величины «достоинства» у него все находится в пределах нормы. Но есть проблема другого характера, которая его тревожит, - это убывающая мужская сила. Сергею нравятся молодые женщины и очередная жена сильно моложе, родился ребёнок, а сам музыкант моложе не становится. Поэтому все эти истории и снимки ударили ему по-больному.

Перелыгина призывает Шнурова обратиться к сексологу. Она уверяет: справиться с мыслями о своей мужской несостоятельности можно всего за несколько сеансов.

- Если бы он пришёл ко мне на приём, я бы прописала ему хороший травяной сбор для усиления потенции, - говорит Елена. – После этого таких бы разговоров он не вел.

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