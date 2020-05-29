«Шнур страдает от мужских комплексов»: сексолог поставила лидеру «Ленинграда» неутешительный диагноз

48-летний Сергей Шнуров в ужасе от слухов о себе. Ему пишут о проблемах с противоположным полом и мужской несостоятельности. Эти сообщения выводят лидера «Ленинграда» из себя.

- Много что обо мне пишут. Что у меня не стоит, что пенис маленький, - заявил на днях Сергей. - Но, знаете, если бы это было так, ни одна девушка ко мне бы не подошла. Тем более, я бы не женился.

Знаменитый сексолог Елена Перелыгина уверена: в появлении слухов о мужской несостоятельности Шнур виноват сам. В сети уже давно можно найти фотографии с «голого» концерта певца. На снимках половой орган у Сергея действительно еле заметен.

- Большой ошибкой для Сергея Шнурова было выступать на концерте голым, - рассказывает Елена. - В тот день было холодно. И музыкант просто не учёл тот факт, что его достоинство от холода потеряет свой обычный размер из-за сокращения тканей. Но судя по уверенной позе, он не сомневался в себе, как в мужчине, просто не посмотрел вниз. А теперь приходится оправдываться, что с размерами все хорошо и с потенцией тоже, делать снимки с детским носком на гениталиях, чтобы орган казался «побольше», и приводить в доказательство женитьбу.