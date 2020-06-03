Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 11:03

«Прохор у Малахова ревел белугой»: Шаляпин впервые рассказал о смерти жены-миллионерши

Певец не находит себе места от горя, впрочем, не все в шоу-бизнесе ему верят

Неожиданную смерть жены Прохора Шаляпина Татьяны Дэвис активно обсуждают в тусовке. По заявлению артиста, его супруга-миллионерша скончалась в одной из клиник Америки из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Прохор проститься с любимой не смог: в России у него сейчас есть куда более важные дела.

На днях певец, например, снялся в ток-шоу. Прохор появился на съемочной площадке программы Андрея Малахова. Именно с ним он решил поделиться своими переживаниями. В студии, как уверяют очевидны, на Прохора было жалко смотреть.

- Шаляпин ревел белугой, - рассказали присутствующие на площадке. – Смерть Тани стала для него большим потрясением, от которого он никак не может оправиться. Андрей старался его поддержать. Но в такой ситуации, конечно, трудно подобрать слова.

Прохор рассказал, почему не смог проститься с любимой женой. Шаляпин заявил, что всех скончавшихся от коронавируса в Америке сразу же кремируют.

На площадке Прохор провел несколько часов. Малахов откровениями певца остался доволен. Уже в ближайшие дни зрители смогут увидеть безутешного вдовца в программе «Прямой эфир».

Надо отметить, что не все в шоу-бизнесе верят в смерть супруги Шаляпина. Наталья Штурм, например, предположила, что миллионерша сама инициировала свою кончину, чтобы скрыться от долгов. Певица Азиза также скептически относится к рассказам Шаляпина. Не верит в уход из жизни Дэвис и бывшая подружка Прохора Виталина Цымбалюк-Романовская.

Напомним, что пока Татьяна Дэвис находилась на ИВЛ, сам Прохор улетел в Россию. Здесь он смог осуществить давнюю мечту – приобрел себе новую дачу в подмосковном Красноармейске. Его соседкой стала знаменитая поэтесса Любовь Воропаева.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Анастасия Вертинская - о сериале про отца: У него было великое сочувствие к людям, к бедным - особенно

Расследование 4 дня назад

Глава «Новатэка» Михельсон переписал пентхаус в 1,5 млрд рублей на предполагаемую молодую жену

Политика 5 дней назад

Своей земли не отдадим ни пяди?

Расследование 1 неделю назад

Миллиардеры и лоббисты: Чем запомнятся депутаты Госдумы VII созыва

Общество 1 неделю назад

Вот водица, а не напиться: Почему не удается очистить российские реки

Расследование 1 неделю назад

"Нет тела - нет дела": следователи 4 года не могут раскрыть загадочное исчезновение сахалинца

Шоу-бизнес 40 минут назад

«Напоминает детектив»: Подруга Шаляпина раскрыла громкую правду о его жене

Шоу-бизнес 2 часа назад

Кушанашвили обратил внимание на «психически нездоровое поведение» Андрея Губина

Культура и ТВ 11 часов назад

Аресты не сломили Виталия Наливкина

Шоу-бизнес 11 часов назад

Стас Пьеха: «В 34 года у меня был инфаркт от передозировки»

Культура и ТВ 16 часов назад

В Ленкоме зреет бунт против Евгения Миронова

Культура и ТВ 17 часов назад

Людмила Нильская: «Мне с самой собой очень даже хорошо»

Шоу-бизнес 18 часов назад

Автор песен группы «Тату»: «Маленький шанс на примирение есть»

Культура и ТВ 18 часов назад

Юлия Пересильд за сутки до полёта: "Мы очень устали. Сегодня нужно отдохнуть"

Культура и ТВ 18 часов назад

Космонавт Елена Серова о полёте Юлии Пересильд: «Считаю, что это будет уникальный опыт»

Красота 20 часов назад

Домашний «маскарад». Рецепты натуральных косметологических масок для лица из тыквы, яблока и апельсина

Шоу-бизнес 23 часа назад

В доме вице-президента Сбербанка Марины Раковой обнаружилась картина Рене Магритта, оригинал которой стоит десятки миллионов долларов

Шоу-бизнес 23 часа назад

«Горько до слез!» Поргину заставили вывезти из квартиры все личные вещи Караченцова

Шоу-бизнес 23 часа назад

«Филипп счастлив как никогда»: подруга Киркорова рассказала о новом романе поп-короля

Шоу-бизнес 1 день назад

«Оперировали за границей»: хирург раскрыл подробности омоложения Пугачевой

Шоу-бизнес 1 день назад

Актрису из сериала «Моя прекрасная няня» госпитализировали с коронавирусом

Культура и ТВ 2 дня назад

Александр Ширвиндт: Худруков заменят продюсеры, которые будут нанимать режиссеров

Шоу-бизнес 2 дня назад

Весной 2022 года группа t.A.T.u. воссоединится для трибьюта

Культура и ТВ 2 дня назад

Онлайн-трансляция спектакля о жизни шести незрячих актеров: КСРК Всероссийского общества слепых

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика