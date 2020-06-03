«Прохор у Малахова ревел белугой»: Шаляпин впервые рассказал о смерти жены-миллионерши

Неожиданную смерть жены Прохора Шаляпина Татьяны Дэвис активно обсуждают в тусовке. По заявлению артиста, его супруга-миллионерша скончалась в одной из клиник Америки из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Прохор проститься с любимой не смог: в России у него сейчас есть куда более важные дела.

На днях певец, например, снялся в ток-шоу. Прохор появился на съемочной площадке программы Андрея Малахова. Именно с ним он решил поделиться своими переживаниями. В студии, как уверяют очевидны, на Прохора было жалко смотреть.

- Шаляпин ревел белугой, - рассказали присутствующие на площадке. – Смерть Тани стала для него большим потрясением, от которого он никак не может оправиться. Андрей старался его поддержать. Но в такой ситуации, конечно, трудно подобрать слова.

Прохор рассказал, почему не смог проститься с любимой женой. Шаляпин заявил, что всех скончавшихся от коронавируса в Америке сразу же кремируют.

На площадке Прохор провел несколько часов. Малахов откровениями певца остался доволен. Уже в ближайшие дни зрители смогут увидеть безутешного вдовца в программе «Прямой эфир».

Надо отметить, что не все в шоу-бизнесе верят в смерть супруги Шаляпина. Наталья Штурм, например, предположила, что миллионерша сама инициировала свою кончину, чтобы скрыться от долгов. Певица Азиза также скептически относится к рассказам Шаляпина. Не верит в уход из жизни Дэвис и бывшая подружка Прохора Виталина Цымбалюк-Романовская.

Напомним, что пока Татьяна Дэвис находилась на ИВЛ, сам Прохор улетел в Россию. Здесь он смог осуществить давнюю мечту – приобрел себе новую дачу в подмосковном Красноармейске. Его соседкой стала знаменитая поэтесса Любовь Воропаева.