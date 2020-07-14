Бой проходил по боксерским правилам, но противники использовали перчатки из MMA. Из видео явно можно увидеть, что Джигурда доминировал на ринге – он наносил сопернику суровые удары в корпус, а Виталий Милонов в основном отступал в попытках защищаться.

В конечном итоге, депутат остался недоволен поединком в связи с тем, что находился в полной уверенности, что происходящее будет шоу. Джигурда дрался на полном серьезе, но, как он сам признался, пытался рассчитывать силы и не покалечить соперника.

«Все ясно – он депутат, а я – воин света, язычник и ведист», - подчеркнул Джигурда.