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"Он депутат, а я – воин света": Джигурда отметелил "единороса" Милонова на ринге

Бой проходил по боксерским правилам, но противники использовали перчатки из MMA

Фото: yandex.ru

В сентябре появилась информация, что эпатажный актер Никита Джигурда и депутат Государственной Думы Виталий Милонов встретятся на ринге, и вот – эта встреча свершилась.

Telegram-канал «Mash на Мойке» обнародовал видеозапись, на котором засняты моменты из поединка.

Фото: instagram.com

Бой проходил по боксерским правилам, но противники использовали перчатки из MMA. Из видео явно можно увидеть, что Джигурда доминировал на ринге – он наносил сопернику суровые удары в корпус, а Виталий Милонов в основном отступал в попытках защищаться.

В конечном итоге, депутат остался недоволен поединком в связи с тем, что находился в полной уверенности, что происходящее будет шоу. Джигурда дрался на полном серьезе, но, как он сам признался, пытался рассчитывать силы и не покалечить соперника.

«Все ясно – он депутат, а я – воин света, язычник и ведист», - подчеркнул Джигурда.

Фото: instagram.com

Актер оценил отвагу Милонова. Никита изначально осознавал, что тот не сумеет оказать какого-либо сопротивления. Артист отметил, что, в отличие от Милонова, Владимир Соловьев и юрист Сергей Жорин, которых он тоже вызывал на бой, от встречи отказались. Джигурда уверен, что «Соловьев попросту «зассал».

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