"Он депутат, а я – воин света": Джигурда отметелил "единороса" Милонова на ринге
Бой проходил по боксерским правилам, но противники использовали перчатки из MMA
В сентябре появилась информация, что эпатажный актер Никита Джигурда и депутат Государственной Думы Виталий Милонов встретятся на ринге, и вот – эта встреча свершилась.
Telegram-канал «Mash на Мойке» обнародовал видеозапись, на котором засняты моменты из поединка.
Бой проходил по боксерским правилам, но противники использовали перчатки из MMA. Из видео явно можно увидеть, что Джигурда доминировал на ринге – он наносил сопернику суровые удары в корпус, а Виталий Милонов в основном отступал в попытках защищаться.
В конечном итоге, депутат остался недоволен поединком в связи с тем, что находился в полной уверенности, что происходящее будет шоу. Джигурда дрался на полном серьезе, но, как он сам признался, пытался рассчитывать силы и не покалечить соперника.
«Все ясно – он депутат, а я – воин света, язычник и ведист», - подчеркнул Джигурда.
Актер оценил отвагу Милонова. Никита изначально осознавал, что тот не сумеет оказать какого-либо сопротивления. Артист отметил, что, в отличие от Милонова, Владимир Соловьев и юрист Сергей Жорин, которых он тоже вызывал на бой, от встречи отказались. Джигурда уверен, что «Соловьев попросту «зассал».