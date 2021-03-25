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«Нашли опухоль»: знаменитой советской актрисе медики поставили страшный диагноз

Наталья Лапина в ужасе: вскоре ей предстоит серьезная операция

Актриса и композитор Наталья Лапина переживает непростые времена. Вот уже больше месяца она пытается получить авторские отчисления за песню «По полюшку», которую она написала для Любы Успенской. А сейчас к этому добавились проблемы со здоровьем.

Наталья Лапина уже тридцать лет живет в Америке. На днях актриса решила пройти медицинское обследование, которое показало весьма нерадостные результаты. Актриса пребывает в шоке.

– Врачи нaшли опухоль в сердечном клапане, – говорит Наталья. – В аорте – размером 6 на 9 миллиметров. Cрочно нужна операция на открытом сердце. Впервые мне так тревожно. И очень неожиданно.

Актриса призналась: чувствует себя она неплохо. Сдавала анализы для того, чтобы сделать операцию на глазах. Но в ходе обследования выявили куда более серьезные проблемы.

– Ждать с операцией нельзя из-за всяких там эмболий, ишемических ивентов и внезапных смертей, – продолжает Лапина. – Знаю, что штука очень редкая. Но вроде не злокачественная. Помолитесь за меня.

Хирургические вмешательство будет проведено в самое ближайшее время. Наталья надеется на американских медиков.

Наталья Лапина – известная советская актриса. Снялась в трех десятках фильмов. Ее партнерами по съемочной площадке в разное время были Александр Абдулов, Армен Джигарханян, Лариса Гузееева и другие. В последнее время Лапина занимается написанием песен для звезд эстрады. Ее хиты исполняют Любовь Успенская, Григорий Лепс, Наталья Самбурская и другие знаменитости.

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