Губернатор Санкт-Петербурга поздравил Ивана Краско на больничной койке

Я постоянно курирую процесс реабилитации Ивана Ивановича. Мы на связи с лечащим врачом Краско, заведующей отделением, врачом-неврологом Усиковой Еленой Владимировной. Она мне рассказывает, какие препараты дают больному: что убавляют, а что добавляют в лечение, какие процедуры делают. Но будем стараться изо всех сил ему помочь, чтобы вывести его из состояния после инсульта и свети к минимуму все риски осложнений операции на глаза.

Дорогие мои, надо учитывать почтенный возраст. Разговаривала с офтальмологами, те разводят руками, говорят, что шанс конечно есть, но уже начались деструктивные изменения, отслаивается сетчатка. Мы были настроены, чтобы его прооперировать сразу после реабилитации после инсульта, но он пока ещё полностью не восстановился. В таком состоянии проводить операцию категорически нельзя. Я предложила петербургским медикам помощь врачей клиники Фёдорова.

«Ирина Викторовна, у нас тоже есть светила», – отвечает мне доктор Ивана Ивановича. Мне очень обидно, что шансов на полное выздоровление нашего любимого артиста всё меньше и меньше. Мне это слышать очень больно. Пять-шесть лет тому назад я неоднократно поднимала этот вопрос с его помощником, в надежде, что он передаст информацию родственникам, но видимо нас никто не услышал и до сих пор не слышат.

«Да, да, да», – каждый раз мне говорил его помощник, а жёны Ивана Ивановича, мамы его детей и вовсе им не занимались, дамам это было не нужно. В отличие от них он – человек, который готов посвятить себя всем, лишь бы окружающим было хорошо. А вот про него, почему-то никто не думает. Это неправильно, так не должно быть. Считаю, что в данный момент ему повезло с доктором, которая его лечит, она умница, очень внимательная. В больнице его не забыли поздравить с днём рождения. Елена Владимировна сказала, что Ивану Ивановичу можно даже пятьдесят граммов коньяку выпить за своё здоровье.