Губернатор Санкт-Петербурга поздравил Ивана Краско на больничной койке
Известный актёр готовится к операции по восстановлению зрения
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил Народного артиста Ивана Краско с 91-летием. Поздравительную телеграмму привёз в больницу арт-директор актёра Вячеслав Смородинов, чему Иван Иванович был несказанно рад.
Иван Иванович никак не может оправиться от последствий перенесённого инсульта. Впереди ветерана сцены ждёт операция на глаза, так как он с каждым часом теряет зрение.
Помогает Народному артисту Художественный руководитель театра, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации Виктор Новиков. Лечение Ивана Ивановича под свой контроль взяла профессор, доктор медицинских наук, друг Краско Ирина Филатова. Доктор рассказала «Собеседнику» о состоянии здоровья именитого пациента и перспективой его дальнейшего лечения.
– Ирина Викторовна, вы вязли на себя огромную ответственность помогать Ивану Ивановичу…
– Иван Иванович замечательный человек. Я ему помогаю и буду помогать, насколько хватит моих сил и возможностей. Поскольку, прежде всего, я врач, естественно общаюсь со всеми специалистами в своей сфере. И конечно же готова помочь и подключить лучших специалистов-офтальмологов.
Я постоянно курирую процесс реабилитации Ивана Ивановича. Мы на связи с лечащим врачом Краско, заведующей отделением, врачом-неврологом Усиковой Еленой Владимировной. Она мне рассказывает, какие препараты дают больному: что убавляют, а что добавляют в лечение, какие процедуры делают. Но будем стараться изо всех сил ему помочь, чтобы вывести его из состояния после инсульта и свети к минимуму все риски осложнений операции на глаза.
Дорогие мои, надо учитывать почтенный возраст. Разговаривала с офтальмологами, те разводят руками, говорят, что шанс конечно есть, но уже начались деструктивные изменения, отслаивается сетчатка. Мы были настроены, чтобы его прооперировать сразу после реабилитации после инсульта, но он пока ещё полностью не восстановился. В таком состоянии проводить операцию категорически нельзя. Я предложила петербургским медикам помощь врачей клиники Фёдорова.
«Ирина Викторовна, у нас тоже есть светила», – отвечает мне доктор Ивана Ивановича. Мне очень обидно, что шансов на полное выздоровление нашего любимого артиста всё меньше и меньше. Мне это слышать очень больно. Пять-шесть лет тому назад я неоднократно поднимала этот вопрос с его помощником, в надежде, что он передаст информацию родственникам, но видимо нас никто не услышал и до сих пор не слышат.
«Да, да, да», – каждый раз мне говорил его помощник, а жёны Ивана Ивановича, мамы его детей и вовсе им не занимались, дамам это было не нужно. В отличие от них он – человек, который готов посвятить себя всем, лишь бы окружающим было хорошо. А вот про него, почему-то никто не думает. Это неправильно, так не должно быть. Считаю, что в данный момент ему повезло с доктором, которая его лечит, она умница, очень внимательная. В больнице его не забыли поздравить с днём рождения. Елена Владимировна сказала, что Ивану Ивановичу можно даже пятьдесят граммов коньяку выпить за своё здоровье.
– Вот как! Но многочисленные родственники, в том числе и те, которые приехали из Польши, и дочка, прилетевшая из Америки, не удосужились даже накрыть для отца и дедушки стол в ресторане, да хотя бы просто дома, о чём он мечтал, хотел вместе со всеми собраться, посидеть за одним столом. Так что, Ирина Викторовна, все готовы помогать Ивану Ивановичу кроме детей, внуков и родни.
– Печально. Нет безвыходных ситуаций совсем, нет выхода только когда человек умирает. Вот давайте не дожидаться этого часа, будем помогать, пока человек жив. Будем надеяться и молиться.
Виктор Новиков, Художественный руководитель театра имени В. Ф. Комиссаржевской:
– Виктор Абрамович, известно, что вы как руководитель театра помогаете Ивану Ивановичу в том числе и материально, за что он вам благодарен и признателен.
– О помощи своей я говорить не стану. Я считаю, что Иван Иванович – потрясающий, человек совести, надёжный, честный, хороший актёр. Труппа его любит. Когда в этом году Ваня появился на сборе труппы, все сидящие в зале встали, долго аплодировали и были счастливы, что он пришёл после болезни. Работать Иван Иванович будет в театре столько, сколько он захочет, это зависит от его состояния здоровья.
Хотелось бы, чтобы реабилитация завершилась успешно, и он вернулся на сцену. «Я вернулся в свой город», «Утоли моя печали», «Тише, Афиняне» – это Ванины спектакли, в которых он играет много лет. Если ему позволит здоровье, а у нас будет материал, то введём в новые спектакли. Сцена – для артиста жизнь, тем более такого как Иван Краско.