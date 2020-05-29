Стас Пьеха: «В 34 года у меня был инфаркт от передозировки»

На телеканале «Пятница!» и видеосервисе PREMIER вышел новый выпуск «ДНК-шоу». В гости к Лолите Милявской пришёл певец Стас Пьеха. Он сдал ДНК-тест и, обсуждая его результаты, рассказал Лолите о борьбе с наркотической зависимостью и жизни в детском доме.

Рассказывая о своём детстве, Стас Пьеха упомянул, что из-за постоянной занятости матери и знаменитой бабушки какое-то время провёл в детском доме, так как там работала помощница Эдиты Пьехи.

- Я в детском доме много прожил. Никто меня не отдавал. Нина Вячеславовна (Чувашова – Ред.) вела хозяйство: Эдиты не было никогда, - рассказал 41-летний Стас. - Ей было делегировано хозяйство и я. Она была директором детского дома. Она много времени проводила в своём кабинете за работой, и мне было интересно там, там были сверстники, а Нина Вячеславовна давала деньги на развлечения. Мне со сверстниками было интересно. У меня папы не было никогда, и мы с ребятами хорошо понимали друг друга. Я смог социализироваться в этой относительно жёсткой атмосфере.

Также в разговоре с Лолитой Пьеха признался, что уже давно не употребляет никаких наркотических веществ и то, что он выжил после инфаркта и своего разгульного образа жизни – большая удача.

- Я много лет трезвый, как стекло, - заявил певец. - Не пью алкоголь, ничего не употребляю. Я в 30 лет заехал в дурку: внутренний ребёнок внутри меня захотел перестать жить, он крякнул. Я много в одержимостях побывал: в 6 лет в пионерлагере начал курить «Беломор», а наркотики начал употреблять в 11 лет. С дофамином у меня на сегодняшний день проблемы. Я стараюсь искусственно его ничем не поднимать. Стараюсь себя мотивировать. У меня был один инфаркт. Я получил его в 34 года. Две комы было в детстве, они были связаны с наркотическими передозировками. И инфаркт был связан с передозировкой. В каком-то смысле я выиграл лотерею – что выжил. И генетическую лотерею выиграл!

ДНК-тест также показал, что Пьеха обладает редким геном долголетия (встречается у одного из 5 тысяч человек) и у певца отсутствуют гены риска внезапной сердечной смерти.

Полный выпуск «ДНК-шоу» со Стасом Пьехой доступен на PREMIER