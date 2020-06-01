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«Оперировали за границей»: хирург раскрыл подробности омоложения Пугачевой

Примадонна доверилась иностранным специалистам

В шоубизнесе уже которую неделю обсуждают резкие изменения во внешности Аллы Пугачевой. На днях пластический хирург Александр Вдовин в интервью «Собеседнику» заявил: примадонна сделала новую пластику. А сейчас добавил: хирургическое вмешательство, скорее всего, было проведено за рубежом. Потому как в России столь ювелирно работать могут не все хирурги.

– Область подбородка и подчеркнутый овал лица у примадонны – идеальны! – восхищается Вдовин. – В косметологии и пластической хирургии есть такое понятие как линия Оджи, которая признается специалистами эталоном молодости наряду с объемом в скуловой зоне. Говоря простым языком, линия Оджи – это изгиб щеки, который мы можем наблюдать при повороте лица на три четверти и который плавно спускается к линии челюсти.

– На последних фотографиях Примадонны линия Оджи заметна невооружённым взглядом, – продолжает Вдовин. – Это, безусловно, говорит о таланте специалиста, к которому она обращалась. Я уверен, что это был не российский хирург – вмешательства были выполнены за пределами России. В нашей стране такую ювелирную работу редко кто делает.

Между тем, хирург уверяет: сейчас увлекаться пластикой Алле нельзя. Певице 72 года. В этом возрасте любое хирургическое вмешательство может закончиться плачевно. Но примадонну, видимо, это совсем не страшит.

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