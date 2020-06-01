«Горько до слез!» Поргину заставили вывезти из квартиры все личные вещи Караченцова

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина решилась на серьезный шаг. Она сдала квартиру в центре Москвы, в которой в свое время была счастлива с мужем. Однако квартиранты поставили условие: в помещении не должно быть личных вещей Караченцова. Поргина была вынуждена убрать портреты мужа и теперь не знает, куда их деть.

В квартиру в центре Москвы площадью почти 260 квадратных метров Поргина и Караченцов въехали в 2003 году. Жилье – элитное, находится в правительственном доме, расположенном в самом центре Москвы. До кончины легендарного актера звездная чета жила там. Однако в последнее время Людмила Андреевна все чаще проводит время на даче в знаменитом поселке Валентиновка в ближайшем Подмосковье.

– Мне на даче хорошо: здесь тихо, спокойно, – рассказывает Поргина. – В квартиру я почти не возвращалась в последнее время. Поэтому мы стали ее сдавать. Нашли людей, которые стали снимать. Они из посольства Голландии.

Квартирантам жилье понравилось: самый центр, есть все необходимое. Единственное – их не устроило, что на стенах висят портреты Караченцова.

– Им не нужны личностные вещи, – продолжает Людмила Андреевна. – Они попросили все вывести из квартиры: фотографии Коли, портреты.

Когда он разбился и я его привезла наконец-то через полгода в квартиру, он вошел в кабинет, сел, посмотрел вокруг и сказал: «Сделай здесь мой жизненный путь, чтобы я видел!». Я выполнила его желание. А сейчас все сняла. И очень страдаю из-за этого. Прямо до слез!

Людмила Андреевна надеется, что вскоре вещи любимого мужа найдут достойное место. Она мечтает построить комнату над гаражом и сделать там кабинет Николая Караченцова.

– Я хочу поговорить с ведущей Первого канала Наташей Барбье, – говорит Людмила Андреевна. – Может, она мне сможет помочь и займется этим вопросом. В свое время они нам делали зимний сад, очень украсили дом. Хочется, чтобы они сейчас сделали комнату, куда бы я смогла перевести наследие моего мужа, весь Колин архив. В ближайшее время планирую с ней созвониться. Надеюсь, она не откажет.