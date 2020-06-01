«Горько до слез!» Поргину заставили вывезти из квартиры все личные вещи Караченцова
Вдова актера не знает теперь, куда пристроить наследие великого мужа
Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина решилась на серьезный шаг. Она сдала квартиру в центре Москвы, в которой в свое время была счастлива с мужем. Однако квартиранты поставили условие: в помещении не должно быть личных вещей Караченцова. Поргина была вынуждена убрать портреты мужа и теперь не знает, куда их деть.
В квартиру в центре Москвы площадью почти 260 квадратных метров Поргина и Караченцов въехали в 2003 году. Жилье – элитное, находится в правительственном доме, расположенном в самом центре Москвы. До кончины легендарного актера звездная чета жила там. Однако в последнее время Людмила Андреевна все чаще проводит время на даче в знаменитом поселке Валентиновка в ближайшем Подмосковье.
– Мне на даче хорошо: здесь тихо, спокойно, – рассказывает Поргина. – В квартиру я почти не возвращалась в последнее время. Поэтому мы стали ее сдавать. Нашли людей, которые стали снимать. Они из посольства Голландии.
Квартирантам жилье понравилось: самый центр, есть все необходимое. Единственное – их не устроило, что на стенах висят портреты Караченцова.
– Им не нужны личностные вещи, – продолжает Людмила Андреевна. – Они попросили все вывести из квартиры: фотографии Коли, портреты.
Когда он разбился и я его привезла наконец-то через полгода в квартиру, он вошел в кабинет, сел, посмотрел вокруг и сказал: «Сделай здесь мой жизненный путь, чтобы я видел!». Я выполнила его желание. А сейчас все сняла. И очень страдаю из-за этого. Прямо до слез!
Людмила Андреевна надеется, что вскоре вещи любимого мужа найдут достойное место. Она мечтает построить комнату над гаражом и сделать там кабинет Николая Караченцова.
– Я хочу поговорить с ведущей Первого канала Наташей Барбье, – говорит Людмила Андреевна. – Может, она мне сможет помочь и займется этим вопросом. В свое время они нам делали зимний сад, очень украсили дом. Хочется, чтобы они сейчас сделали комнату, куда бы я смогла перевести наследие моего мужа, весь Колин архив. В ближайшее время планирую с ней созвониться. Надеюсь, она не откажет.