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«Филипп счастлив как никогда»: подруга Киркорова рассказала о новом романе поп-короля

Бывшей спутнице певца больно смотреть, как он развлекается с другими

Филипп с Катей Гусевой

Еще совсем недавно Филипп Киркоров не представлял своей жизни без диджея Кати Гусевой. Он регулярно выходил в свет с эффектной красоткой и намекал на скорые изменения в личной жизни. Катя ждала предложения руки и сердца от Киркорова, но так и не дождалась. На днях Гусева призналась нашим корреспондентам: на развитие их отношений с Филиппом пагубно повлиял коронавирус.

– Теперь вопрос нашей свадьбы не поднимается, – говорит Катя. – У Филиппа произошли перемены как в творчестве, так и в личной жизни. Посмотрим на дальнейшее развитие событий. Но он даже в интервью говорит, что больше не хочет никаких серьезных отношений.

Трещина в отношениях с поп-короля и Гусевой наметилась в начале пандемии. Самоизоляцию они провели не вместе, а после стали отдаляться друг от друга.

– Наше общение стало минимальным, потому что и из-за ковида закончились совместные туры, в которых мы проводили максимальное количество времени вместе, – вздыхает Катя. – За это время у Филиппа появились новые фаворитки в лице Натальи Гордиенко, например. Также вернулась в его жизнь старая любовь Ани Лорак.

Мне, как человеку, который провел с Филиппом два прекрасных года, больно и не всегда приятно на все это смотреть, чего уж скрывать. Конечно, хочется, чтобы наши отношения были такими же, как и прежде. Но что поделать, если в его жизни появились новые героини.

Гусева уверяет: она скучает не только по Филиппу, но и по его детям. Раньше они прекрасно проводили время вместе. А теперь почти не видятся.

– Самое для меня грустное в этой истории, что я сейчас очень редко вижусь с его детьми: мы же никуда вместе теперь не выходим, – продолжает Гусева. – Я очень скучаю и по Алле-Виктории, и по Мартину. С детками мы последний раз виделись на дне рождении Мартина.

Радует меня только то, что Филипп сейчас выглядит счастливым. Рядом с ним есть человек, который ему дорог.

Именно благодаря этому Филипп сейчас счастлив, как никогда. Кто же новая возлюбленная певца? И почему он ее скрывает? Гусева молчит, словно партизан. Но уверяет, что не теряет надежды, что поп-король вновь воспылает чувствами к ней. Катя готова приложись для этого все усилия.

– В середине октября мы с Филиппом летим в Америку, – говорит Катя. – Но исключительно по работе. Я надеюсь, что наши отношения станут ближе. Если у нас снова появятся туры и если он не поменяет диджея, то, конечно, мы сблизимся. Сейчас в жизни Филиппа идут изменения, в том числе и в менеджменте. Я не удивлюсь, если теперь у него и диджей будет другой. Я сейчас выступаю как сольный артист. И очень надеюсь, что Филипп будет мной гордиться.

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