Актрису из сериала «Моя прекрасная няня» госпитализировали с коронавирусом

Российская актриса Ольга Прокофьева, которая исполняла роль Жанны Аркадьевны в сериале «Моя прекрасная няня», госпитализирована с коронавирусом.

Как сообщает телеграм-канал Mash, 28 сентября 58-летняя актриса, после возвращения из Краснодара, пожаловалась на слабость и кашель, Вскоре она сдала ПЦР-тест, который показал положительный результат.

Отмечается, что Прокофьевой прописали лечение на дому, но лекарства и витамины не помогли, актрисе стало хуже. Позже она вызвала скорую помощь.

В больнице врачи диагностировали среднетяжёлую форму коронавируса на фоне ослабленного дыхания с хрипами. Однако результаты КТ органов грудной клетки показали, что инфекция поразила организм в лёгкой степени.