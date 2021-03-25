Советская фигуристка Черкасова: «Я не предала Станислава Жука»

Марина Черкасова запомнилась поклонникам фигурного катания, как самая молодая и миниатюрная фигуристка на Олимпиаде. Свою карьеру парницы Черкасова начала уже в одиннадцать лет, в восемь сам Станислав Жук пригласил девочку тренироваться у него. Несмотря на свой возраст и рост, Марина была очень выносливой и трудолюбивой спортсменкой, а Жук как раз хотел создать сильную пару под стать Родниной с Зайцевым.

– Хоть я и была маленькой девочкой, но уже тогда прыгала сложные тройные, – вспоминает Марина. – Честно, я всегда думала, что буду развиваться в одиночном катании, не хотелось отвечать еще за кого- то, кроме себя, но меня уговорили пойти в парное.

Оказавшись на большом льду в восемь лет, я старалась равняться на старших ребят, мой партнер, к примеру, был старше меня на семь лет.

Уже в 15 лет Марина Черкасова оказалось на Олимпийской арене. Пара Черкасова и Шахрай уступили своим соотечественникам, однако их серебро как для новичков считали золотом.

– Роднина изначально ехала на Олимпиаду побеждать, но и вы не уступали известной паре, была ли между вами конкуренция или все изначально было понятно?

– Конечно, мог произойти и другой исход, мы ведь катались на полную, но допустили срыв, поэтому и заслуженно стали вторыми. А если говорить о соперничестве, конечно, оно было. Естественно, я хотела обойти Роднину.

– Как Жук пережил уход Родниной?

– Очень тяжело, он очень переживал. По крайней мере, так говорили вокруг. Сами мы не замечали, ведь он полностью переключился на нас. Когда мы сталкивались на соревнованиях с Родниной, видно было, что он переживал.

– Почему ваша пара с Шахраем распалась?

– Сережа ушел, не захотел тренироваться у Жука, пока нашли нового партнера, пытались скататься, – все и прекратилось. Да и я резко выросла, тут происходит раскоординация, у меня было не сильно, но с уходом Сергея, появлением нового партнера, у меня не вышло кататься так, как раньше.