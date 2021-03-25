Жить не на что: Ангелина Вовк пострадала из-за финансовой неграмотности
Теледива призналась, что ее пенсии хватает лишь только на самое необходимое
Телеведущая Ангелина Вовк пожаловалась на размер своей пенсии. В месяц звезда экрана получает 47 тысяч рублей. 17 тысяч – от государства и 30 тысяч – надбавка за звание Народной артистки России. Вовк сокрушается: мол, жить не на что! На 47 тысяч шиковать не приходится. Поэтому в свои 79 лет она вынуждена работать, не отказываясь ни от каких предложений.
- Пенсии ни на что не хватает, - не скрывает теледива. А после добавляет, что ей хотелось бы путешествовать, но средств на поездки нет.
Финансовый аналитик Эвелина Ружина считает: денег у Вовк могло быть гораздо больше, если бы она подходила к этому вопросу серьезней.
- Финансовая неграмотность в нашей стране, к сожалению, очень распространена, - уверена Эвелина. – Многие не задумываются о достойной старости, о том, что жить от пенсии до пенсии просто невозможно в российских реалиях. К большому сожалению, Ангелина Вовк относится к этому числу. Хотя у нее пенсия еще приличная: в российских регионах ежемесячные выплаты пенсионеров стартуют от 6000 рублей.
Ружина советует Вовк научиться финансовой грамотности. Ведь начинать, по ее мнению, начинать никогда не поздно.
- Ангелина Михайловна работает: она выступает как телеведущая на мероприятиях разного уровня, в том числе на корпоративах, приходит на съемки ток-шоу в качестве эксперта, где тоже получает гонорар, - продолжает Эвелина. – Поэтому ей необходимо работать над формированием подушки безопасности. В идеале Ангелина Михайловна должна десять процентов от любого своего дохода откладывать на депозит. Это - ее деньги, комфорт и свобода выбора в будущем. Есть общепринятая рекомендация: размер подушки безопасности должен составлять от 3-х до 6 ежемесячных расходов. Подушка безопасности будут приносить Ангелине Михайловне ежемесячно и дополнительные деньги: проценты.
Уже после формирования подушки безопасности Вовк нужно задуматься о накоплениях. Можно продолжать также откладывать на депозит, а можно открыть, накопительный счет в любом банке.
- Ангелина Михайловна может открыть для себя мир инвестиций, - продолжает Ружина. – Эта тема требует внимательного изучения. Никаких неосторожных шагов быть не должно. Именно инвестиционные накопления могли бы решить Ангелине Михайловне вопрос безбедной пенсии, озадачься она этим раньше. Сейчас, конечно, тоже не стоит пренебрегать возможностью создания капитала. Но нужно принимать тот факт, что, начиная после 60 лет, скорость создания этого капитала будет куда ниже, чем в 30.