Жить не на что: Ангелина Вовк пострадала из-за финансовой неграмотности

Телеведущая Ангелина Вовк пожаловалась на размер своей пенсии. В месяц звезда экрана получает 47 тысяч рублей. 17 тысяч – от государства и 30 тысяч – надбавка за звание Народной артистки России. Вовк сокрушается: мол, жить не на что! На 47 тысяч шиковать не приходится. Поэтому в свои 79 лет она вынуждена работать, не отказываясь ни от каких предложений.

- Пенсии ни на что не хватает, - не скрывает теледива. А после добавляет, что ей хотелось бы путешествовать, но средств на поездки нет.

Финансовый аналитик Эвелина Ружина считает: денег у Вовк могло быть гораздо больше, если бы она подходила к этому вопросу серьезней.

- Финансовая неграмотность в нашей стране, к сожалению, очень распространена, - уверена Эвелина. – Многие не задумываются о достойной старости, о том, что жить от пенсии до пенсии просто невозможно в российских реалиях. К большому сожалению, Ангелина Вовк относится к этому числу. Хотя у нее пенсия еще приличная: в российских регионах ежемесячные выплаты пенсионеров стартуют от 6000 рублей.