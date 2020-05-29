«Сходи в церковь»: Певица Штурм увидела мистику в жизни Прохора Шаляпина после смерти его жены
Коллеги, товарищи музыканта и остальные пользователи Сети выразили Шаляпину соболезнования в связи с гибелью супруги
Исполнительница Наталья Штурм считает мистической смерть супруги артиста Прохора Шаляпина от коронавирусной инфекции и уверена, что ему необходимо сходить в церковь.
«Жутко как. Какая-то мистика. Сколько смертей близких людей ты пережил. Тех, кто по возрасту могли жить и жить», – сообщила Штурм на страничке Шаляпина в инстаграме, где он сказал о смерти супруги.
Она уверена, что судьба безжалостно испытывает на прочность Шаляпина.
«Сходи в церковь, серьезно говорю! Ты был на волоске от гибели. У тебя мощный ангел-хранитель – поблагодари его», – сказала исполнительница.
Коллеги, товарищи музыканта и остальные пользователи Сети выразили Шаляпину соболезнования в связи с гибелью супруги, канадской бизнесвумен Татьяны Клаудии Дэвис. Они сожалеют, что еще молодая Татьяна Дэвис так и не смогла оправиться от коронавирусной инфекции.
Шаляпин женился на 42-летней Татьяне Дэвис 26 июля. Вскоре после женитьбы появилась информация о том, что Татьяна заразилась коронавирусной инфекцией. Шаляпин избежал заражения в связи с тем, что, как он сообщает, своевременно поставил прививку. Она некоторое количество дней лечилась дома, после этого попала в больницу на оборудование искусственной вентиляции легких. В больницу с коронавирусом также попали её родители.