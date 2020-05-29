Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 15:14

«Сходи в церковь»: Певица Штурм увидела мистику в жизни Прохора Шаляпина после смерти его жены

Коллеги, товарищи музыканта и остальные пользователи Сети выразили Шаляпину соболезнования в связи с гибелью супруги

Фото: instagram.com

Исполнительница Наталья Штурм считает мистической смерть супруги артиста Прохора Шаляпина от коронавирусной инфекции и уверена, что ему необходимо сходить в церковь.

«Жутко как. Какая-то мистика. Сколько смертей близких людей ты пережил. Тех, кто по возрасту могли жить и жить», – сообщила Штурм на страничке Шаляпина в инстаграме, где он сказал о смерти супруги.

Фото: instagram.com
Прохор Шаляпин со своей покойной супругой Татьяной Дэвис

Она уверена, что судьба безжалостно испытывает на прочность Шаляпина.

«Сходи в церковь, серьезно говорю! Ты был на волоске от гибели. У тебя мощный ангел-хранитель  –  поблагодари его»,  – сказала исполнительница.

Коллеги, товарищи музыканта и остальные пользователи Сети выразили Шаляпину соболезнования в связи с гибелью супруги, канадской бизнесвумен Татьяны Клаудии Дэвис. Они сожалеют, что еще молодая Татьяна Дэвис так и не смогла оправиться от коронавирусной инфекции.

Фото: instagram.com

Шаляпин женился на 42-летней Татьяне Дэвис 26 июля. Вскоре после женитьбы появилась информация о том, что Татьяна заразилась коронавирусной инфекцией. Шаляпин избежал заражения в связи с тем, что, как он сообщает, своевременно поставил прививку. Она некоторое количество дней лечилась дома, после этого попала в больницу на оборудование искусственной вентиляции легких. В больницу с коронавирусом также попали её родители.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Анастасия Вертинская - о сериале про отца: У него было великое сочувствие к людям, к бедным - особенно

Расследование 1 день назад

Глава «Новатэка» Михельсон переписал пентхаус в 1,5 млрд рублей на предполагаемую молодую жену

Политика 2 дня назад

Своей земли не отдадим ни пяди?

Расследование 4 дня назад

Миллиардеры и лоббисты: Чем запомнятся депутаты Госдумы VII созыва

Общество 1 неделю назад

Вот водица, а не напиться: Почему не удается очистить российские реки

Расследование 1 неделю назад

"Нет тела - нет дела": следователи 4 года не могут раскрыть загадочное исчезновение сахалинца

Шоу-бизнес 19 минут назад

«Никакой супруги не было»: Цымбалюк-Романовская ошарашила заявлением о смерти жены Прохора Шаляпина

Шоу-бизнес 57 минут назад

Жить не на что: Ангелина Вовк пострадала из-за финансовой неграмотности

Культура и ТВ 2 часа назад

Пространство, свет и тишина Алексея Венецианова

Культура и ТВ 3 часа назад

YouTube-навигатор. Каналы, на которых можно посмотреть беседы с интересными персонами

Шоу-бизнес 4 часа назад

«Наследство Тани отойдет Прохору»: Калашникова рассказала о многомиллионном состоянии покойной жены Шаляпина

Культура и ТВ 9 часов назад

Куда пойти на выходные 1-3 октября

Культура и ТВ 20 часов назад

Зритель театра незрячих актёров рассказал об их премьере в Твиттере. Теперь труппа готовится к аншлагу

Шоу-бизнес 20 часов назад

Марина Федункив: «Если муж решит завязать с карьерой маркетолога, он может стать отличным поваром»

Культура и ТВ 21 час назад

Клим Шипенко и Юлия Пересильд готовятся к полёту на МКС

Культура и ТВ 21 час назад

Виктор Мережко: Чиновники саботируют установку памятной доски Георгию Юматову

Культура и ТВ 22 часа назад

Ридли Скотт обещает продолжение «Гладиатора»

Культура и ТВ 22 часа назад

Как космонавты Юлия Пересильд, Клим Шипенко и Антон Шкаплеров готовятся к полёту

Культура и ТВ 23 часа назад

Звезда «Доктора Кто» сыграет отравленного в Лондоне Александра Литвиненко

Культура и ТВ 23 часа назад

Ищите на Байконуре: «Вечерний Ургант» в полном составе улетел на космодром вслед за Юлией Пересильд

Шоу-бизнес 1 день назад

"Что за скотское отношение ко мне?": автор хита "По полюшку" рассказала о звонке Любы Успенской

Шоу-бизнес 1 день назад

"Организм Гузеевой ослаб из-за диет": новые данные о состоянии здоровья теледивы

Шоу-бизнес 1 день назад

"Вся в маму": подруга Королевой рассказала о ее американской дочке

Шоу-бизнес 1 день назад

«Это прекрасно!» Наташа Королева отреагировала на желание Азизы родить в 57 лет

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика