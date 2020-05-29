«Сходи в церковь»: Певица Штурм увидела мистику в жизни Прохора Шаляпина после смерти его жены

Она уверена, что судьба безжалостно испытывает на прочность Шаляпина.

«Сходи в церковь, серьезно говорю! Ты был на волоске от гибели. У тебя мощный ангел-хранитель – поблагодари его», – сказала исполнительница.

Коллеги, товарищи музыканта и остальные пользователи Сети выразили Шаляпину соболезнования в связи с гибелью супруги, канадской бизнесвумен Татьяны Клаудии Дэвис. Они сожалеют, что еще молодая Татьяна Дэвис так и не смогла оправиться от коронавирусной инфекции.