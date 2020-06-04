«Наследство Тани отойдет Прохору»: Калашникова рассказала о многомиллионном состоянии покойной жены Шаляпина

Неожиданная смерть жены-миллионерши Прохора Шаляпина Татьяны Клаудии Дэвис стала потрясением не только для самого певца, но и для его бывших возлюбленных. Обеспеченная супруга певца скончалась в Америке. В России уже гадают: сколько миллионов после кончины супруги достанется Прохору. Бывшая возлюбленная артиста Анна Калашникова считает, что Шаляпину должно отойти все имущество Татьяны.

За жизнь Дэвис на протяжении полутора месяцев боролись американские врачи. Последний месяц женщина находилась в искусственной коме на аппарате ИВЛ. Несмотря на все усилия, медики спасти ее так и не смогли.

- Я видела Прохора буквально за несколько дней до трагедии, - вздыхает Анна Калашникова. – Он не находил себе места от переживаний. «Аня, Таня при смерти. Я очень переживаю, она может умереть!», - сказал мне Шаляпин. Я пыталась его успокоить. Напомнила, что люди выживали и в более тяжелых случаях. Возьмите хотя бы певицу Максим – наши медики буквально вытащили ее с того света! А Таню американские врачи не спасли. Я до сих пор пребываю в шоке от этого.

Проститься с покойной супругой Шаляпин, по всей видимости, не сможет. Потому как в Америке людей, скончавшихся от ковида, сразу кремируют.

После себя Татьяна оставила солидное наследство, исчисляющееся миллионами долларов. Шаляпин уверяет, что он – официальный муж покойной. Если это так, то он сможет претендовать, как минимум, на треть. Так как среди наследников также ее родители.

- Я считаю, будет правильно, если все наследство Тани отойдет Прохору, - продолжает Калашникова. – Поймите, она его очень любила при жизни. Знала, как непросто ему приходится здесь, в России, в очень жестоком мире шоу-бизнеса. Конечно, она хотела облегчить его жизнь. Думаю, была бы воля Тани, она сама бы завещала Прохору все свое состояние. Ее родителям деньги уже ни к чему. А Прохору они очень нужны. Кроме того, если Прохор получит наследство, родителей Татьяны он не бросит. Он – очень порядочный человек. Будет заботится о них до самых последних дней.