Алла Пугачёва сделала новую пластику, несмотря на запреты врачей

Алла Пугачёва не перестаёт удивлять своим внешним видом. Кажется, за лето Примадонна ещё больше помолодела. Пластический хирург Александр Вдовин уверен: вторую молодость Пугачёва обрела благодаря новой пластике, которую она, судя по всему, сделала, рискуя собственной жизнью.

- Глядя на преобразившуюся Аллу Борисовну, я ловлю себя на мысли, что не помню, сколько ей лет, так как все отсылки к возрасту в её случае уже неуместны, - говорит Александр. – Раньше можно было придраться к внешности Пугачёвой. Но сейчас она выглядит идеально.

Пугачёва никогда не скрывала: она не раз прибегала к пластическим операциям. Хирург это подтверждает. Под нож примадонна ложилась неоднократно.

- По всей видимости, она в своё время сделала несколько подтяжек и блефаропластик, - говорит Вдовин. – Плюс ко всему она прибегает к постоянным уходовым процедурам, инъекционным и аппаратным методикам, которые помогли Алле Борисовне вернуть молодость кожи. Ни одна операция не даст реального эффекта омоложения без косметологических процедур.