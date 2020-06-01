Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 16:32

Алла Пугачёва сделала новую пластику, несмотря на запреты врачей

Хирург Александр Вдовин предупреждает: "колдовать" над внешностью с помощью скальпеля для Аллы Борисовны сейчас очень опасно

Алла Пугачёва не перестаёт удивлять своим внешним видом. Кажется, за лето Примадонна ещё больше помолодела. Пластический хирург Александр Вдовин уверен: вторую молодость Пугачёва обрела благодаря новой пластике, которую она, судя по всему, сделала, рискуя собственной жизнью.

- Глядя на преобразившуюся Аллу Борисовну, я ловлю себя на мысли, что не помню, сколько ей лет, так как все отсылки к возрасту в её случае уже неуместны, - говорит Александр. – Раньше можно было придраться к внешности Пугачёвой. Но сейчас она выглядит идеально.

Пугачёва никогда не скрывала: она не раз прибегала к пластическим операциям. Хирург это подтверждает. Под нож примадонна ложилась неоднократно.

- По всей видимости, она в своё время сделала несколько подтяжек и блефаропластик, - говорит Вдовин. – Плюс ко всему она прибегает к постоянным уходовым процедурам, инъекционным и аппаратным методикам, которые помогли Алле Борисовне вернуть молодость кожи. Ни одна операция не даст реального эффекта омоложения без косметологических процедур.

Пластический хирург Александр Вдовин

После 60 лет проводить пластические операции опасно для здоровья. Не все хирурги берутся за возрастных пациентов. Но Пугачёву это, видимо, не останавливает. По мнению Вдовина, результат недавнего чудодейственного преображения Аллы кроется как раз в новой операции.

- В случае с Пугачёвой можно говорить о эндоскопическом лифтинге лба и SMAS-лифтинге средней и нижней зон лица, - рассуждает Вдовин. - Данные вмешательства относятся к категории трендовых процедур и получили название процедура FullFace. Их задача – дать более естественное омоложение по разным векторам. А не так, как это было раньше с круговой подтяжкой лица, после которой часто терялась индивидуальность, нередко происходила «перетяжка» кожи, в следствие чего пациент переставал быть на себя похожим.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Анастасия Вертинская - о сериале про отца: У него было великое сочувствие к людям, к бедным - особенно

Расследование 1 день назад

Глава «Новатэка» Михельсон переписал пентхаус в 1,5 млрд рублей на предполагаемую молодую жену

Политика 2 дня назад

Своей земли не отдадим ни пяди?

Расследование 4 дня назад

Миллиардеры и лоббисты: Чем запомнятся депутаты Госдумы VII созыва

Общество 1 неделю назад

Вот водица, а не напиться: Почему не удается очистить российские реки

Расследование 1 неделю назад

"Нет тела - нет дела": следователи 4 года не могут раскрыть загадочное исчезновение сахалинца

Шоу-бизнес 15 минут назад

Виктория Боня, выступавшая против принудительной вакцинации, привилась Moderna

Шоу-бизнес 1 час назад

«Таня умерла, не приходя в сознание»: друг рассказал, как уходила жена Шаляпина

Шоу-бизнес 2 часа назад

«Никакой супруги не было»: Цымбалюк-Романовская ошарашила заявлением о смерти жены Прохора Шаляпина

Шоу-бизнес 3 часа назад

«Сходи в церковь»: Певица Штурм увидела мистику в жизни Прохора Шаляпина после смерти его жены

Шоу-бизнес 3 часа назад

Жить не на что: Ангелина Вовк пострадала из-за финансовой неграмотности

Культура и ТВ 4 часа назад

Пространство, свет и тишина Алексея Венецианова

Культура и ТВ 5 часов назад

YouTube-навигатор. Каналы, на которых можно посмотреть беседы с интересными персонами

Шоу-бизнес 6 часов назад

«Наследство Тани отойдет Прохору»: Калашникова рассказала о многомиллионном состоянии покойной жены Шаляпина

Культура и ТВ 11 часов назад

Куда пойти на выходные 1-3 октября

Культура и ТВ 23 часа назад

Зритель театра незрячих актёров рассказал об их премьере в Твиттере. Теперь труппа готовится к аншлагу

Шоу-бизнес 23 часа назад

Марина Федункив: «Если муж решит завязать с карьерой маркетолога, он может стать отличным поваром»

Культура и ТВ 1 день назад

Клим Шипенко и Юлия Пересильд готовятся к полёту на МКС

Культура и ТВ 1 день назад

Виктор Мережко: Чиновники саботируют установку памятной доски Георгию Юматову

Культура и ТВ 1 день назад

Ридли Скотт обещает продолжение «Гладиатора»

Культура и ТВ 1 день назад

Как космонавты Юлия Пересильд, Клим Шипенко и Антон Шкаплеров готовятся к полёту

Культура и ТВ 1 день назад

Звезда «Доктора Кто» сыграет отравленного в Лондоне Александра Литвиненко

Культура и ТВ 1 день назад

Ищите на Байконуре: «Вечерний Ургант» в полном составе улетел на космодром вслед за Юлией Пересильд

Шоу-бизнес 1 день назад

"Что за скотское отношение ко мне?": автор хита "По полюшку" рассказала о звонке Любы Успенской

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика