Алла Пугачёва сделала новую пластику, несмотря на запреты врачей
Хирург Александр Вдовин предупреждает: "колдовать" над внешностью с помощью скальпеля для Аллы Борисовны сейчас очень опасно
Алла Пугачёва не перестаёт удивлять своим внешним видом. Кажется, за лето Примадонна ещё больше помолодела. Пластический хирург Александр Вдовин уверен: вторую молодость Пугачёва обрела благодаря новой пластике, которую она, судя по всему, сделала, рискуя собственной жизнью.
- Глядя на преобразившуюся Аллу Борисовну, я ловлю себя на мысли, что не помню, сколько ей лет, так как все отсылки к возрасту в её случае уже неуместны, - говорит Александр. – Раньше можно было придраться к внешности Пугачёвой. Но сейчас она выглядит идеально.
Пугачёва никогда не скрывала: она не раз прибегала к пластическим операциям. Хирург это подтверждает. Под нож примадонна ложилась неоднократно.
- По всей видимости, она в своё время сделала несколько подтяжек и блефаропластик, - говорит Вдовин. – Плюс ко всему она прибегает к постоянным уходовым процедурам, инъекционным и аппаратным методикам, которые помогли Алле Борисовне вернуть молодость кожи. Ни одна операция не даст реального эффекта омоложения без косметологических процедур.
После 60 лет проводить пластические операции опасно для здоровья. Не все хирурги берутся за возрастных пациентов. Но Пугачёву это, видимо, не останавливает. По мнению Вдовина, результат недавнего чудодейственного преображения Аллы кроется как раз в новой операции.
- В случае с Пугачёвой можно говорить о эндоскопическом лифтинге лба и SMAS-лифтинге средней и нижней зон лица, - рассуждает Вдовин. - Данные вмешательства относятся к категории трендовых процедур и получили название процедура FullFace. Их задача – дать более естественное омоложение по разным векторам. А не так, как это было раньше с круговой подтяжкой лица, после которой часто терялась индивидуальность, нередко происходила «перетяжка» кожи, в следствие чего пациент переставал быть на себя похожим.