"Вся в маму": подруга Королевой рассказала о ее американской дочке

Новость о рождении дочери у Наташи Королевой произвела эффект разорвавшейся бомбы. Не все рады за певицу, которая смогла осчастливить своего друга из Америки. Страничку Королевой в социальных сетях атаковали хейтеры: ежедневно она получает десятки гневных комментариев. Подруга Наташи, звездный дизайнер Аника Керимова в ужасе от этого.

- Я, честно говоря, не понимаю, почему эта тема вызвала, помимо радости, и так много негатива, - вздыхает Аника. - Наташа сделала благое дело – за это ее нужно благодарить. Таким женщинам нужно, на мой взгляд, ордена давать на государственном уровне. Большое счастье, если у нас таких девушек, как Наташа, у нас будет больше. Поймите: далеко не каждая решится на такой шаг. Недавно одна известная певица просила меня помочь ей стать мамой. Я долго думала, а потом отказала. А Наташа не отказала – и сейчас на свете растет прекрасная девочка. Разве это не прекрасно?

Аника уверяет: малышка, которая родилась в Америке с помощью яйцеклетки Королевой, станет самой счастливой на земле.