"Вся в маму": подруга Королевой рассказала о ее американской дочке
Аника Керимова уверена, что малышка станет самой счастливой на свете
Новость о рождении дочери у Наташи Королевой произвела эффект разорвавшейся бомбы. Не все рады за певицу, которая смогла осчастливить своего друга из Америки. Страничку Королевой в социальных сетях атаковали хейтеры: ежедневно она получает десятки гневных комментариев. Подруга Наташи, звездный дизайнер Аника Керимова в ужасе от этого.
- Я, честно говоря, не понимаю, почему эта тема вызвала, помимо радости, и так много негатива, - вздыхает Аника. - Наташа сделала благое дело – за это ее нужно благодарить. Таким женщинам нужно, на мой взгляд, ордена давать на государственном уровне. Большое счастье, если у нас таких девушек, как Наташа, у нас будет больше. Поймите: далеко не каждая решится на такой шаг. Недавно одна известная певица просила меня помочь ей стать мамой. Я долго думала, а потом отказала. А Наташа не отказала – и сейчас на свете растет прекрасная девочка. Разве это не прекрасно?
Аника уверяет: малышка, которая родилась в Америке с помощью яйцеклетки Королевой, станет самой счастливой на земле.
- Наташа всегда будет рядом со своей малышкой, - продолжает Керимова. - Смотреть за тем, как она растет, участвовать в ее воспитании, помогать при необходимости. Наташа – настоящая женщина: она – добрая, открытая, очень трепетная. Я очень рада за нее!
С Наташей Керимова видится регулярно – Аника шьет ей концертные наряды. А сейчас готовит для дочки Королевой подарок – шикарное платье.
- Мы как раз планируем в ближайшие дни выпуск детской коллекции одежды, - говорит Аника. -Обязательно попрошу Наташу передать малышке красивое платьице. Она же такая красотка: вся в маму! Смотрю на нее, и душа радуется!