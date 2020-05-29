"Организм Гузеевой ослаб из-за диет": новые данные о состоянии здоровья теледивы

Лариса Гузеева продолжает бороться с ковидом. Вот уже третий день артистка находится в "Коммунарке". Болезнь у теледивы протекает сложно. Медики не исключают, что организм Ларисы Андреевны ослаб из-за диет, на которых она регулярно сидит.

Своим внешним видом Лариса Гузеева всегда была недовольна. Актриса склонна к полноте, поэтому постоянно борется с лишними килограммами. Регулярно она бывает в специализированных клиниках, где чистит свой организм. До того, как оказаться в Коммунарке, звезда Первого канала как раз была в Крыму. Посетила специальную клинику, в которой, помимо всего восстановления организма, также борются с лишними килограммами.

- Диета – это всегда большой стресс для организма, - говорят врачи. – Если человек ограничивает себя в питании постоянно, то иммунитет у него ослабленный. Многие этого не учитывают. Но во время пандемии желательно не соблюдать никаких диет.

Рассказывать о своем самочувствии Гузеева не считает нужным. Находясь в больничной палате, артистка попросила всех неравнодушных перестать беспокоить ее и близких. На телефонные звонки она не отвечает. Общается лишь с родными и несколькими близкими друзьями.

- Поставьте себя на мое место: мне и так страшно, - объяснила звезда.

Медики уверяют, что держат ситуацию под контролем. Хотя пока прогнозы относительно выздоровления Гузеевой строить рано. Известно лишь, что в больнице теледива проведет не меньше десяти дней. Сейчас ей назначена полная терапия: таблетки, уколы, капельницы.

- Вен нет: капельницу держит медсестричка, - объясняет звезда. – В час по чайной ложке капает. Берегите себя, не целуйтесь, не обнимайтесь со всеми по сто раз на дню, носите маски. Потому что это гадость так и передается.

Подписчики желают Гузеевой скорейшего выздоровления и призывают заказывать молебны о здравии в храмах. Судя по всему, ей это помогает.

- Я буду стараться, - пообещала артистка. - С вами мне сразу стало легче!