Марина Федункив: «Если муж решит завязать с карьерой маркетолога, он может стать отличным поваром»

Марина Федункив только месяц назад вышла замуж. Но вместо того, чтобы наслаждаться тихой семейной жизнью вместе с мужем, активно ударилась в работу. О том, как звезде удаётся совмещать карьеру со своим новым статусом, выяснил «Собеседник».

На телеканале «Суббота!» скоро выйдут новые эпизоды кулинарного реалити «Моя жена рулит», в котором Федункив выступает в качестве ведущей. Съёмки шоу проходили параллельно с подготовкой к свадьбе.

– Команда телеканала составила такой график, который не мешал мне готовиться к торжеству, – говорит 50-летняя актриса. – Проходило все вполне буднично, как это и должно быть: команда сработалась, все взаимодействовали легко. Новые выпуски должны получиться ещё интереснее, чем предыдущие. Ну и, конечно, без юмора на площадке не обошлось, смеялись постоянно.

– Вы готовите для своего мужа Стефано?

– Если бы позволяло время, делала бы это чаще. А так, только когда у нас совпадают выходные. Стефано, как настоящий итальянец, признает преимущественно блюда итальянской кухни, но из моих «шедевров» любит борщ и вареники. А вот окрошку, к примеру, не признает ни в каком виде.

– А у супруга есть коронное блюдо, которым он вас радует?

– Стефано балует меня кулинарными изысками куда чаще, чем я его. Он отлично готовит карбонару, да и любую пасту в принципе. Пицца у него тоже потрясающая. Я даже шучу – как только он решит завязать с карьерой маркетолога, может стать прекрасным поваром.