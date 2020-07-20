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Марина Федункив: «Если муж решит завязать с карьерой маркетолога, он может стать отличным поваром»

Артистка рассказала о карьере, семейной жизни и секретах красоты

Фото: Личный архив Марины Федункив

Марина Федункив только месяц назад вышла замуж. Но вместо того, чтобы наслаждаться тихой семейной жизнью вместе с мужем, активно ударилась в работу. О том, как звезде удаётся совмещать карьеру со своим новым статусом, выяснил «Собеседник».

На телеканале «Суббота!» скоро выйдут новые эпизоды кулинарного реалити «Моя жена рулит», в котором Федункив выступает в качестве ведущей. Съёмки шоу проходили параллельно с подготовкой к свадьбе.

– Команда телеканала составила такой график, который не мешал мне готовиться к торжеству, – говорит 50-летняя актриса. – Проходило все вполне буднично, как это и должно быть: команда сработалась, все взаимодействовали легко. Новые выпуски должны получиться ещё интереснее, чем предыдущие. Ну и, конечно, без юмора на площадке не обошлось, смеялись постоянно.

– Вы готовите для своего мужа Стефано?

– Если бы позволяло время, делала бы это чаще. А так, только когда у нас совпадают выходные. Стефано, как настоящий итальянец, признает преимущественно блюда итальянской кухни, но из моих «шедевров» любит борщ и вареники. А вот окрошку, к примеру, не признает ни в каком виде.

– А у супруга есть коронное блюдо, которым он вас радует?

– Стефано балует меня кулинарными изысками куда чаще, чем я его. Он отлично готовит карбонару, да и любую пасту в принципе. Пицца у него тоже потрясающая. Я даже шучу – как только он решит завязать с карьерой маркетолога, может стать прекрасным поваром.

Фото: пресс-служба телеканала "Суббота!"

– Насколько нам известно, Стефано иногда приходится отлучаться в Италию по работе. Как вам даются расставания?

– У нас нет любви на расстоянии. Стефано до нашего знакомства два года уже жил в Москве, у него здесь контракт и основное место работы. Ну а то, что наша рабочие графики не всегда совпадают, конечно, не радует. Но, с другой стороны, мы успеваем друг по другу соскучиться.

– Как ваш возлюбленный относится к повышенному вниманию журналистов?

– Оно ему даётся с трудом… Стефано ходит на мероприятия и съёмки только ради меня, за что я ему безмерно благодарна. Зачем я его туда «таскаю»? Наверное, чтобы максимально исключить нелепые домыслы и глупые вопросы, которые досужие сплетники и пресса любят высасывать из пальца. Но жить напоказ никто не собирается.

– У Стефано нет желания попробовать себя в шоу-бизнесе?

– Он – человек бизнеса, специалист в сфере маркетинга, а шоу-бизнес ему малоинтересен.

Фото: пресс-служба телеканала "Суббота!"

Марина Федункив старше своего избранника на 13 лет. Но выглядит звезда прекрасно, поэтому мы не могли не спросить у неё о секретах красоты.

– Главный секрет в моём возрасте – быть любимой и высыпаться, – делится артистка. – Одно с другим не всегда просто совмещать (смеётся). Слушайте, нет у меня особых секретов. Да, косметолога посещаю, но жёсткие уходы или серьёзные процедуры не делаю, потому что мимику лица не могу менять, я же жанровая актриса.

– Как в принципе относитесь к уколам красоты и хирургическим вмешательствам?

– Положительно, но только в том случае, если есть показания и вмешательства делают профессионалы. Легла бы я под нож пластического хирурга? Да, когда потребуется. К инъекциям тоже отношусь спокойно. Но когда их делает человек со специальным образованием, опытом и квалификацией. В последнее время развелось очень много типа косметологов, которые обещают «золотые горы», а на самом деле уродуют женщин. Такие люди профессионально делают только одно – красиво рассказывают о своих «талантах».

– Диеты испытывали на себе какие-нибудь?

– Моя диета – это работа. Отработала концерт и минус два килограмма. Конечно, традиционные диеты тоже пробовала, но я человек нетерпеливый, быстро срываюсь.

– Каких новинок ждать от вас поклонникам в ближайшее время?

– В данный момент, очень много выступаем с сольной концертной программой. В ней есть и песни, и комедийные скетчи, которые мы разыгрываем с коллективом. Пока преимущественно работаем на частных мероприятиях, но, думаю, с постковидным открытием концертных площадок, отправимся на гастроли. В октябре, кстати, планируется премьера моей сольной песни. Возможно, «Суббота!» использует её для саундтрека реалити «Моя жена рулит».

Также идёт активная работа по продвижению моей книги «Жизнь сквозь смех». Я неожиданно для себя включилась в процесс, ведь мне стали приходить отзывы от женщин-читательниц. Они говорят, что описанные в книге случаи из моей жизни помогли им в собственных ситуациях. Для меня это очень важно! А ещё, скоро выйдет сериал со мной в главной роли. Так что скучать мне некогда!

Смотрите реалити-шоу «Моя жена рулит» по выходным в 12:00 на канале «Суббота!»

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