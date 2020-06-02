Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 11:55

«Это прекрасно!» Наташа Королева отреагировала на желание Азизы родить в 57 лет

Артистка поддержала желание Азизы стать мамой

Певица Азиза, недавно вышедшая замуж, с воодушевлением восприняла новость о том, что у Наташи Королевой родилась дочь в Америке. Напомним, что Королева отдала свою яйцеклетку другу, который воспользовался ей по назначению. Спустя 9 месяцев суррогатная мама родила ему дочь.

Азиза знает, что у Королевой еще есть сохраненные яйцеклетки. Она надеется, что звезда поделится своим биоматериалом и с ней. И тогда осуществиться ее давняя мечта стать мамой.

- Я готова в ноги упасть к Наташе, чтобы она дала мне свою яйцеклетку, - говорит исполнительница хита «Все или ничего». – Буду вынашивать сама, без помощи суррогатных матерей. У нас на Востоке так принято! Для меня главное, чтобы я знала, чьи яйцеклетки. Наташа – прекрасный человек, она – умная, порядочная. Лучшей кандидатуры мне не найти!

Наташа Королева о желании Азизы знает. Впрочем, долгое время просьбу своей коллеги она не комментировала. И лишь для Sobesednik.ru сделала исключение.

- Желание Азизы родить ребёнка - это прекрасно! – говорит Наташа. - Мы живем в такое время, что технологии позволяют сделать счастливыми семьи, для которых приговор врачей - бесплодие - звучит не так страшно! Я от всей души желаю, чтобы у Азизы с мужем все получилось и в их семье наступило долгожданное пополнение!

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Анастасия Вертинская - о сериале про отца: У него было великое сочувствие к людям, к бедным - особенно

Расследование 1 час назад

Глава «Новатэка» Михельсон переписал пентхаус в 1,5 млрд рублей на предполагаемую молодую жену

Политика 23 часа назад

Своей земли не отдадим ни пяди?

Расследование 3 дня назад

Миллиардеры и лоббисты: Чем запомнятся депутаты Госдумы VII созыва

Общество 6 дней назад

Вот водица, а не напиться: Почему не удается очистить российские реки

Расследование 1 неделю назад

"Нет тела - нет дела": следователи 4 года не могут раскрыть загадочное исчезновение сахалинца

Шоу-бизнес 1 час назад

"Что за скотское отношение ко мне?": автор хита "По полюшку" рассказала о звонке Любы Успенской

Шоу-бизнес 1 час назад

"Организм Гузеевой ослаб из-за диет": новые данные о состоянии здоровья теледивы

Шоу-бизнес 3 часа назад

"Вся в маму": подруга Королевой рассказала о ее американской дочке

Культура и ТВ 6 часов назад

Хорошее соседство – к доброй ссоре?

Шоу-бизнес 7 часов назад

«Я просто хочу вернуть свою жизнь»: Отец Бритни Спирс больше не её опекун

Культура и ТВ 7 часов назад

Фэйсом об тэйбл

Шоу-бизнес 16 часов назад

Неизданный альбом Дэвида Боуи выпустят к рождеству в честь 75-летия рокера

Культура и ТВ 22 часа назад

Алла Пугачёва: Подозреваю, что у меня два ангела-хранителя

Культура и ТВ 23 часа назад

Вадим Демчог: «Я – сам себе психолог»

Шоу-бизнес 23 часа назад

Ирина Салтыкова о бывшем муже: Как можно говорить о нем с любовью? Мы не святые!

Культура и ТВ 23 часа назад

Диссидентка «Боярыня Морозова»

Культура и ТВ 1 день назад

Табаков был Талейраном, а Джигарханян – Фуше

Культура и ТВ 1 день назад

O sole mio* Робертино Лоретти

Спорт 1 день назад

С молодых спортсменов потребуют вернуть деньги за учебу, если они уедут за рубеж

Шоу-бизнес 1 день назад

Происки Макеевой: Малькова ответила на дерзкие выпады старшего сына

Культура и ТВ 1 день назад

Алла Демидова про свой юбилей: «Этот день для меня ничем не отличается»

Культура и ТВ 1 день назад

Журналистам дали «Эмми» за фильм-расследование об отравлении Навального

Шоу-бизнес 1 день назад

«У Королевой нет никакой дочери»: Никас Сафронов рассказал о главном секрете певицы

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика