«Это прекрасно!» Наташа Королева отреагировала на желание Азизы родить в 57 лет

Певица Азиза, недавно вышедшая замуж, с воодушевлением восприняла новость о том, что у Наташи Королевой родилась дочь в Америке. Напомним, что Королева отдала свою яйцеклетку другу, который воспользовался ей по назначению. Спустя 9 месяцев суррогатная мама родила ему дочь.

Азиза знает, что у Королевой еще есть сохраненные яйцеклетки. Она надеется, что звезда поделится своим биоматериалом и с ней. И тогда осуществиться ее давняя мечта стать мамой.

- Я готова в ноги упасть к Наташе, чтобы она дала мне свою яйцеклетку, - говорит исполнительница хита «Все или ничего». – Буду вынашивать сама, без помощи суррогатных матерей. У нас на Востоке так принято! Для меня главное, чтобы я знала, чьи яйцеклетки. Наташа – прекрасный человек, она – умная, порядочная. Лучшей кандидатуры мне не найти!

Наташа Королева о желании Азизы знает. Впрочем, долгое время просьбу своей коллеги она не комментировала. И лишь для Sobesednik.ru сделала исключение.

- Желание Азизы родить ребёнка - это прекрасно! – говорит Наташа. - Мы живем в такое время, что технологии позволяют сделать счастливыми семьи, для которых приговор врачей - бесплодие - звучит не так страшно! Я от всей души желаю, чтобы у Азизы с мужем все получилось и в их семье наступило долгожданное пополнение!