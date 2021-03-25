"Что за скотское отношение ко мне?": автор хита "По полюшку" рассказала о звонке Любы Успенской
Вопросом о том, куда делись авторские Натальи Лапиной, займутся прокуроры
Скандал вокруг песни «По полюшку» продолжает набирать обороты. На прошлой неделе автор слов и музыки – знаменитая актриса и музыкальный продюсер Наталья Лапина – официально запретила исполнять Любови Успенской свой хит, так как за год активной ротации и миллионных скачиваний в Интернете не получила за него ни копейки. Сразу после этого Лапина стала получать угрозы в свой адрес.
- Мне позвонил мужчина, представившийся братом Любы, - рассказывает Наталья. – Не знаю точно: он это был или нет. Орал, что у Любы якобы имеются полные права на песню «По полюшку»! Хотя никаких прав я ей не передавала: она об этом знает. Спустя час позвонили сама Люба. Говорит: «Ты должна мне быть благодарна за то, что я сделала из твоей песни хит!»
- Я спросила у нее: «Люба, где мои авторские?», - продолжает Лапина. – Песня целый год звучит из каждого утюга, в соцсетях ее поют и кошки, и собаки, и сотрудники ГИБДД - все, кто только можно. У Любы ответа нет. Она все время говорит, что мне нужно сделать опровержение моего интервью, что якобы я не запрещала ей петь «По полюшку».
«Люба, я не хочу делать никаких опровержений, - говорю ей. – Я хочу получить свои авторские. После этого я дам интервью и скажу, что со мной рассчитались». За что я ей должна быть благодарна Успенской? За то, что она нарушает мое авторское право, а я в это время выслушиваю угрозы?».
- Успенская говорит, что сделала мне имя, - вздыхает Лапина. – Я сыграла 20 главных ролей в кино! Написала массу хитов звездам эстрады в России и американским фильмам. Мне кажется, что из-за Любы меня наоборот никуда не пускают. Весной меня пригласили к Андрюше Малахову в «Привет, Андрей» в программу об Успенской. Новый директор Любы увидел меня в коридоре и стал кричать: «Что она тут делает?». Все, кто находились рядом, просто офигели! Это такое унижение. Я у нее спросила по телефону: «Что за скотское отношение ко мне?» Она ответила: «Мне не предупредили, что ты приедешь». Думаю, что они просто не хотели светить автора. Я не ожидала такой реакции. Но скандал затевать не стала, так как я – человек мирный.
От своей позиции Лапина отступать не намерена. Она уже подготовила заявление в прокуратуру. В ближайшее время будет проведена проверка.
- Я хочу понять, кто ворует мои авторские! – говорит Лапина. – Мне больше ничего не надо. Я ничего противозаконного не сделала. Всего лишь написала Любе хит, который украсил ее репертуар. Таких сильных песен, которые бы распевала вся страна, у нее уже давно не было. И Люба это прекрасно понимает. Я решила после этой ситуции: не писать песен русским артистам. Мне очень жаль, что такое подлое отношение к авторам ломает им кралья, как в моей песне "По полюшку" («Я с переломанным крыл»). Писать песни после такого подлого отношения к авторам просто не хочется! Я тоже хочу зарабатывать любимым делом, имею право. Но мне не дают.