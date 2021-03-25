"Что за скотское отношение ко мне?": автор хита "По полюшку" рассказала о звонке Любы Успенской

Скандал вокруг песни «По полюшку» продолжает набирать обороты. На прошлой неделе автор слов и музыки – знаменитая актриса и музыкальный продюсер Наталья Лапина – официально запретила исполнять Любови Успенской свой хит, так как за год активной ротации и миллионных скачиваний в Интернете не получила за него ни копейки. Сразу после этого Лапина стала получать угрозы в свой адрес.

- Мне позвонил мужчина, представившийся братом Любы, - рассказывает Наталья. – Не знаю точно: он это был или нет. Орал, что у Любы якобы имеются полные права на песню «По полюшку»! Хотя никаких прав я ей не передавала: она об этом знает. Спустя час позвонили сама Люба. Говорит: «Ты должна мне быть благодарна за то, что я сделала из твоей песни хит!»

- Я спросила у нее: «Люба, где мои авторские?», - продолжает Лапина. – Песня целый год звучит из каждого утюга, в соцсетях ее поют и кошки, и собаки, и сотрудники ГИБДД - все, кто только можно. У Любы ответа нет. Она все время говорит, что мне нужно сделать опровержение моего интервью, что якобы я не запрещала ей петь «По полюшку».

«Люба, я не хочу делать никаких опровержений, - говорю ей. – Я хочу получить свои авторские. После этого я дам интервью и скажу, что со мной рассчитались». За что я ей должна быть благодарна Успенской? За то, что она нарушает мое авторское право, а я в это время выслушиваю угрозы?».