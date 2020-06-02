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«У Королевой нет никакой дочери»: Никас Сафронов рассказал о главном секрете певицы

Художник сделал смелое заявление

Фото: Global Look Press

Новость о том, что у Наташи Королевой в Америке родилась дочь, произвела эффект разорвавшейся бомбы – ведь певица, по ее словам, отдала свою яйцеклетку другу-гею. Королева признается, что в воспитании ребенка активного участия не принимает. Художник Никас Сафронов в этом ее поддерживает. В интервью Sobesednik.ru он заявил, что у артистки нет никакой дочери.

- С одной стороны, Наташа, наверное, поступила правильно, что отдала свои яйцеклетки, – говорит народный художник РФ. – Скорее всего ею двигало желание помочь своему другу обрести семью. С другой - то, что этот друг - гей, настораживает. Но в Америке такие семьи уже стали нормой. К сожалению, у нас так устроен мир сейчас. И важно в данной истории в первую очередь то, каким человеком воспитают эту девочку. Наташа не стала бы отдавать свои клетки мужчине, в котором не уверена, кто не сможет стать хорошим отцом.

Никас знает, что к новости о рождении у Королевой ребенка на стороне не все отнеслись с воодушевлением. Певицу даже ругают, что она бросила дочь.

- Когда человек носит под сердцем в течение 9 месяцев плод, мучается при родах, - это его ребенок, - продолжает Сафронов. – А здесь всего лишь яйцеклетка. Она ничего не значит – это даже еще не эмбрион. Так что не совсем правильно называть эту девочку дочкой Наташи - она дочь того человека, который воспользовался репродуктивным материалом Королевой, и теперь воспитывает появившуюся в результате экстракорпорального оплодотворения малышку. Наташа здесь выступает исключительно как донор – поэтому не несет никакой ответственности перед ребенком, которого она не рожала и которого не воспитывает. У нее просто отличные яйцеклетки, и их, при ее желании, можно отдавать тем, кому они нужны. Я знаю, что сейчас Азиза у нее просит биоматериал для того, чтобы стать матерью… А ругать Королеву бессмысленно. У нее нет никакой дочери. У нее есть только сын. Я так считаю.

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