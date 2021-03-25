Происки Макеевой: Малькова ответила на дерзкие выпады старшего сына

Вокруг Светланы Мальковой продолжают кипеть нешуточные страсти. Старший сын Андрей, который сейчас живет с отцом и Анастасией Макеевой, недавно публично от нее отрекся. В выражениях юноша не стеснялся.

- Если мама вся такая хорошая, то (зачем) она детей на всю страну опозорила? – вопрошал Андрей в социальных сетях. А после заявил, что с родной матерью общаться впредь не желает. ​

Светлана Малькова в ужасе от слов своего ребенка. Она призналась, что не ожидала от Андрея таких выпадов. Но готова его простить, если он задумается над своим поведением.

- Мои двери для сына всегда открыты, - вздыхает Малькова. - Но после всего сказанного нам нужно серьезно поговорить.

По мнению Светланы, сейчас все происходящее с Андреем - происки Макеевой. Он говорит ровно то, что ему внушает актриса.

- Я считаю, что юноша в 16 лет должен обдумывать свое поведение и высказывания по отношению к взрослым и родной матери, - продолжает Светлана. - Странно, что воспитательный процесс «ребенка» закончился в Словении.

Напомним, что совсем недавно в беседе с Sobesednik.ru продюсер программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым Феликс Абраамян заявил, что Макеева усугубила непростые отношения матери и сына.

- Макеева сейчас – большой авторитет для Андрея. Так как не напрягает его нравоучениями, как обычно это делают родители. Она открыла для него мир шоу-бизнеса и дала свободу действий. Во многом он сейчас подражает ей, не понимая, какие это повлечет последствия