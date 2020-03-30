Спустя 20 лет альбом музыканта Дэвида Боуи «Toy» увидит свет в официальном релизе, сообщает «Би-Би-Си».

Треки для пластинки были записаны еще в 2001 года, но лейбл Virgin оказался не впечатлен готовым продуктом и альбом остался пылиться в бисайдах артиста. Сам Боуи тогда сосредоточился на записи альбома Heathen.

В 2011 году «Toy» был слит музыкальными пиратами в Сеть, но теперь Warner Music готовится выпустить издание на физических носителях в лицензионном формате. Релиз запланирован на 7 января 2022 года, за день до того, как музыканту исполнилось бы 75 лет.

На лицевой стороне футляра пластинки изображено взрослое лицо Боуи, наложенное на лицо ребенка. Издание станет одной из частей большого бокс-сета «David Bowie 5: Brilliant Adventure» для фанатов-коллекционеров.

Неизданный альбом уместится на трех дисках и включит себя не только неизданные треки, но и переработанные версии более ранних песен.

Дэвид Боуи умер в январе 2016 года в возрасте 69 лет.