Ирина Салтыкова о бывшем муже: Как можно говорить о нем с любовью? Мы не святые!
Звезда 90-х, исполнительница хита «Серые глаза» Ирина Салтыкова раскрыла секрет молодости, а также объяснила, почему не может говорить позитивно о бывшем муже.
Салтыкова после продолжительной самоизоляции ведёт гастрольную деятельность. На интервью артистка соглашается неохотно, на ток-шоу не рвётся, однако активно пишет в социальные сети.
– Как вы относитесь к тому, что ваши коллеги пытаются быть в тренде, снимают тик-токи и всячески стараются оставаться на плаву наряду с молодёжью?
– А молодые не стараются быть в тренде? По мне, так это в порядке вещей, что же здесь плохого?
– Насколько я знаю, вы не прибегаете к омолаживающим процедурам, но все же в свои 55 лет выглядите прекрасно, в чем секрет?
– Я считаю, что если ты не лезешь в своё лицо, к примеру, оно будет в хорошем состоянии, а когда начинаешь прибегать к каким-то процедурам и прочее, – возраст сразу становится заметен.
– После вашего интервью с Корчевниковым многие стали спрашивать, почему вы не перестаёте говорить о Салтыкове, якобы, проще уже отпустить, что думаете об этом?
– Простила, отпустила всех, кого надо и не надо. На комментарии мне все равно, я читаю только адекватные комментарии своих подписчиков, неадекватных я сразу удаляю. Кому какое дело до меня? В своей ситуации я разберусь сама, нельзя судить человека, если ты не надевал его тапочки, скажем так.
Единственная дочь Ирины Салтыковой Алиса живёт в Нью-Йорке, девушка активно ведёт Инстаграм, демонстрирует подписчикам свои авторские песни. Недавно Алиса написала песню, посвящённую отцу, где трогательно спела о том, как отец разрушил её мечты.
– Я удивилась, ведь услышала песню вместе с другими подписчиками дочери? – говорит Ирина. – Мою реакцию вы могли понять, судя по комментарию («Вот это да! Люблю тебя!» – написала Салтыкова – Ред.).
– А реакция со стороны отца была?
– Вы можете спросить у него. Дочь с отцом не общается, и я не общаюсь, какая там может быть реакция? Он не ставит ей лайки, не комментирует никак её творчество, о чем тут говорить. Я не знаю ни одного родителя, который не ставит те же лайки своего ребёнку.
Мне все потом пишут: «А зачем вы говорите о Салтыкове?». Так вы же сами спрашиваете. Люди, которые любят меня и моё творчество, не будут задавать таких вопросов. Тема с Салтыковым будет вечной, во-первых, потому что он – публичный человек, а во-вторых, потому что он не общается с дочерью. Как говорить о нём с любовью? Мы не такие святые!