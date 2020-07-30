Ирина Салтыкова о бывшем муже: Как можно говорить о нем с любовью? Мы не святые!

Салтыкова после продолжительной самоизоляции ведёт гастрольную деятельность. На интервью артистка соглашается неохотно, на ток-шоу не рвётся, однако активно пишет в социальные сети.

– Как вы относитесь к тому, что ваши коллеги пытаются быть в тренде, снимают тик-токи и всячески стараются оставаться на плаву наряду с молодёжью?

– А молодые не стараются быть в тренде? По мне, так это в порядке вещей, что же здесь плохого?

– Насколько я знаю, вы не прибегаете к омолаживающим процедурам, но все же в свои 55 лет выглядите прекрасно, в чем секрет?

– Я считаю, что если ты не лезешь в своё лицо, к примеру, оно будет в хорошем состоянии, а когда начинаешь прибегать к каким-то процедурам и прочее, – возраст сразу становится заметен.

– После вашего интервью с Корчевниковым многие стали спрашивать, почему вы не перестаёте говорить о Салтыкове, якобы, проще уже отпустить, что думаете об этом?

– Простила, отпустила всех, кого надо и не надо. На комментарии мне все равно, я читаю только адекватные комментарии своих подписчиков, неадекватных я сразу удаляю. Кому какое дело до меня? В своей ситуации я разберусь сама, нельзя судить человека, если ты не надевал его тапочки, скажем так.

Единственная дочь Ирины Салтыковой Алиса живёт в Нью-Йорке, девушка активно ведёт Инстаграм, демонстрирует подписчикам свои авторские песни. Недавно Алиса написала песню, посвящённую отцу, где трогательно спела о том, как отец разрушил её мечты.