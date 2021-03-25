Вели дискотеки и работали грузчиками: Жуков рассказал, как зарабатывал до «Руки вверх!»

Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков рассказал о том, как поступал на отделение народного вокала в Самарской академии культуры и искусств. По его словам, он, как и трое других парней, поступивших в 1993 году в димитровградском филиале вуза, прошел без конкурса.

«По условиям для поступления надо было уметь играть на шести музыкальных инструментах, а я владел только тремя – гитара, фортепьяно и бас-гитара. За два месяца я освоил баян, балалайку и жалейку. Но, как оказалось, при поступлении мне эти навыки не пригодились. На собрание, которое было после экзаменов, где должны были огласить список поступивших, пришел декан и сделал неожиданное заявление: "Все мальчики проходят без экзаменов"»

, – рассказал поп-певец в интервью «АиФ в Самаре».

Жуков первое время жил в студенческом общежитии и признался, что это было непросто. В комнате соседствовали баянист, скрипач и гитарист. Палитра инструментов иногда досаждала, учитывая, что в остальных комнатах ситуация была такой же.