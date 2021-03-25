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Вчера, в 22:29

Вели дискотеки и работали грузчиками: Жуков рассказал, как зарабатывал до «Руки вверх!»

Солист знаменитой поп-группы признался, что поступил в академию культуры без экзаменов

Фото: Instagram

Сергей Жуков

Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков рассказал о том, как поступал на отделение народного вокала в Самарской академии культуры и искусств. По его словам, он, как и трое других парней, поступивших в 1993 году в димитровградском филиале вуза, прошел без конкурса.

«По условиям для поступления надо было уметь играть на шести музыкальных инструментах, а я владел только тремя – гитара, фортепьяно и бас-гитара. За два месяца я освоил баян, балалайку и жалейку. Но, как оказалось, при поступлении мне эти навыки не пригодились. На собрание, которое было после экзаменов, где должны были огласить список поступивших, пришел декан и сделал неожиданное заявление: "Все мальчики проходят без экзаменов"»

, – рассказал поп-певец в интервью «АиФ в Самаре».

Жуков первое время жил в студенческом общежитии и признался, что это было непросто. В комнате соседствовали баянист, скрипач и гитарист. Палитра инструментов иногда досаждала, учитывая, что в остальных комнатах ситуация была такой же.

Фото: Global Look Press
«В остальном наша жизнь мало, чем отличалась от жизни студентов других вузов. Ждали посылки с продуктами от родителей, которые съедались за два часа. Голодные мы были всегда. Искали подработку постоянно: вели дискотеки, работали грузчиками и много еще чем занимались»

, – говорит лидер «Руки вверх».

Только через некоторое время Сергей с друзьями решился снять комнату у пенсионерки в Димитровграде, договорившись, что половину оплаты будут отдавать едой, а вторую половину – деньгами.

Вернуться в общежитие пришлось, когда у сдающей квартиру женщины начались тяжелые проблемы с деменцией. Но через некоторое время Жуков уже перевелся на заочное отделение и поехал покорять Москву.

Рубрика: Шоу-бизнес

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