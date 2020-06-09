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"Успенская наплевала на все законы": Резник рассказал, как певица обогатилась на скандале с "Кабриолетом"

Легендарный поэт считает, что автор хита "По полюшку" не получит от королевы шансона ничего, кроме оскорблений

Любовь Успенская оказалась в центре нового скандала. Актриса и композитор Наталья Лапина запретила ей исполнять хит "По полюшку", так как за год активной ротации песни не получила ни копейки авторских отчислений.

Легендарный Илья Резник в курсе скандальной ситуации. Не так давно он запретил Успенской исполнять свой "Кабриолет". Впрочем, на скандале с именитым автором Любовь только обогатилась.

- Для меня это не новость, - комментирует Илья Рахмиэлевич скандал с песней "По полюшку". - Наташу Лапину я знаю по Америке. Она талантливая… Когда у меня был скандал по поводу «Кабриолета», никакой компенсации я тоже не получил. Успенская просто повысила гонорар за свои концерты, говоря заказчикам, что Резник будет ее судить. Она только на этом выиграла! Сейчас такая же история с Наташей. Бедная Лапина ничего не получит, кроме оскорблений в свой адрес.

- А вам как удалось решить ситуацию с «Кабриолетом»? Успенская же его до сих пор поет!

- Никак не удалось решить. Она наплевала на все законы. Хотя какой закон у нас в шоу-бизнесе? Если сейчас я буду говорить о ней, это пойдет ей только на пользу. Она будет огрызаться, зацепится и еще раз повысит свой гонорар. Не хочу о ней.

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