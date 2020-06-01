«Очистились на энергетическом уровне»: Илья Резник переехал на ПМЖ в Крым

Илья Резник вместе с супругой Ириной кардинально изменил свою жизнь. Устав от московской суеты, Илья Рахмиэлевич неожиданно для многих переехал на ПМЖ в Крым. О том, как он освоился на полуострове, Резник рассказал нашим корреспондентам.

– Илья Рахмиэлевич, так кардинально изменить свою жизнь может далеко не каждый. Как вы решились уехать из Москвы?

– В январе этого года мы поехали в Крым на репетиции наших двух театров в Ялте и в Севастополе. Но были вынуждены срочно выехать в Москву. Домработница сказала, что наш любимый песик Мишенька не пошёл гулять. Она не говорила нам, что он уже отказывался кушать несколько дней, неохотно и тяжело выходил на улицу. Был холодный январь: он подолгу не возвращался домой. Когда мы приехали в Москву, наш Миша уже был в клинике. Ему нужна была срочная операция. Врачи сделали предварительные обследования. Оказалось, что у него огромная опухоль. Врачи дождались нас, мы увиделись с Мишей до операции. Он перенёс ее нормально, вышел из наркоза… Мы видели его. Печального. А через два дня опоздали к нему на полчаса. Миша умер от остановки сердца. Тринадцать с половиной лет любимый пёсик жил у нас, подобранный на шоссе. Что с нами было, не передать словами. Мы плакали. Ира рыдала, сидя на его одеяльце с осиротевшими нашими собачками, Лизонькой и Бусей. Мы пообещали им, что наши животные никогда больше не останутся с чужими тетками. И с тех пор начали думать о переезде в Крым вместе с ними.

– Я так понимаю, что в Крыму вы живете в съемном доме?

– Да, мы нашли его в конце января. Провакцинировались в Москве и начали собирать вещи. До этого мы 11 лет жили в съемном доме в Подмосковье. Переезд оказался очень дорогим мероприятием. Надо перевозить накопившиеся рукописи, книги, вещи… Плюс ко всему хозяин дома, в котором мы жили в Подмосковье, выставил огромный счёт за ремонт. Почти миллион рублей. Собачки, которых мы подбирали в разное время щенками, пока росли, грызли понемногу все. От тоски грызли, когда мы уезжали. Конечно, сумма неподъёмная для нас.