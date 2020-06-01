«Очистились на энергетическом уровне»: Илья Резник переехал на ПМЖ в Крым
Легендарный поэт рассказал, почему вместе с женой Ириной уехал из Москвы
Илья Резник вместе с супругой Ириной кардинально изменил свою жизнь. Устав от московской суеты, Илья Рахмиэлевич неожиданно для многих переехал на ПМЖ в Крым. О том, как он освоился на полуострове, Резник рассказал нашим корреспондентам.
– Илья Рахмиэлевич, так кардинально изменить свою жизнь может далеко не каждый. Как вы решились уехать из Москвы?
– В январе этого года мы поехали в Крым на репетиции наших двух театров в Ялте и в Севастополе. Но были вынуждены срочно выехать в Москву. Домработница сказала, что наш любимый песик Мишенька не пошёл гулять. Она не говорила нам, что он уже отказывался кушать несколько дней, неохотно и тяжело выходил на улицу. Был холодный январь: он подолгу не возвращался домой. Когда мы приехали в Москву, наш Миша уже был в клинике. Ему нужна была срочная операция. Врачи сделали предварительные обследования. Оказалось, что у него огромная опухоль. Врачи дождались нас, мы увиделись с Мишей до операции. Он перенёс ее нормально, вышел из наркоза… Мы видели его. Печального. А через два дня опоздали к нему на полчаса. Миша умер от остановки сердца. Тринадцать с половиной лет любимый пёсик жил у нас, подобранный на шоссе. Что с нами было, не передать словами. Мы плакали. Ира рыдала, сидя на его одеяльце с осиротевшими нашими собачками, Лизонькой и Бусей. Мы пообещали им, что наши животные никогда больше не останутся с чужими тетками. И с тех пор начали думать о переезде в Крым вместе с ними.
– Я так понимаю, что в Крыму вы живете в съемном доме?
– Да, мы нашли его в конце января. Провакцинировались в Москве и начали собирать вещи. До этого мы 11 лет жили в съемном доме в Подмосковье. Переезд оказался очень дорогим мероприятием. Надо перевозить накопившиеся рукописи, книги, вещи… Плюс ко всему хозяин дома, в котором мы жили в Подмосковье, выставил огромный счёт за ремонт. Почти миллион рублей. Собачки, которых мы подбирали в разное время щенками, пока росли, грызли понемногу все. От тоски грызли, когда мы уезжали. Конечно, сумма неподъёмная для нас.
– Как вы расплатились?
– Я позвонил двум своим друзьям: Сергею и Константину. Они помогли нам оплатить и ремонт дома, и переезд в Крым. Переехали в течение полутора месяцев. За это время успели привиться двумя дозами вакцины. В конце марта посадили собачек в нашу машину, кошек – в автомобиль к нашему другу, ветеринару Николаю и выехали в Крым. 28 часов ехали. Но мы были счастливы. И животные наши тоже. С нами они хоть на край света. А какой восторг был у всех по прибытию. Зелень, птицы, море! А самое главное – солнце!
– Вам после московской суеты в Крыму не скучно?
– Нет. У нас есть работа: два детских театра и я пишу каждый день. Работается мне в Крыму потрясающе. Я посещаю службы в Храме Покрова Пресвятой Богородицы в Ореанде. Общаюсь с нашим Пастырем, Владыкой Нестором, Батюшкой Игорем, с прихожанами на трапезах. Как это наполняет нас духовно! Придаёт силы физические и крепость духа. Не надо думать, в каких ботинках и пиджаке ты утром вышел из дома. Знаем, что смотреть нам люди будут только в глаза. Чистые и тёплые люди, ловящие каждое твоё слово.
Мы иногда приезжаем в Москву – недавно открыли сезон московского отделения нашего театра «Маленькая страна». Я звоню своим друзьям. Недавно у меня вышла книга для детей «Солнечная кошка». Я уже попросил развести ее друзьям, у кого есть детки. Зураб Церетелли просил, Алле двоим деткам отправил.
– Алла не отговаривала вас от переезда?
– Нет. У каждого же свои заботы – сейчас настолько все в своей скорлупе находятся, живут своим мирком, охраняя друг друга. Главная задача – спасти друг друга. Люди заболевают неожиданно. Одна случайная встреча и все, понимаешь? Я счастлив, что мы переехали в Крым.
– В море каждый день купаетесь?
– Нет, в море редко в этом году. Было наводнение в Ялте, но нас Бог миловал. Не коснулся никак. Все лето в Ялту мы практически не ездили. И дом наш не затронуло, Слава Богу. У нас есть бассейн в санатории. Я каждый день по одному километру проплываю, а моя Ира – два километра. Знаете, когда мы приехали недавно на пару дней в Москву, мы впервые с начала пандемии увиделись со своей самой близкой подругой, великим академиком Лейлой Адамян. Она, пообщавшись с нами, сказала, что мы очистились на энергетическом уровне от всего. От шоу-бизнеса, в первую очередь. Как хорошо, что мы вырвались оттуда. Это огромное счастье. Свобода творчества, жизни, ощущения времени. Не надо тратить, как в Москве, по четыре часа на пробки каждый день. Не надо ходить на пустые тусовки с никчемными гостями. Мы живем сейчас с миром в душе. В благоденствии и благодати. Сейчас сижу и пишу новую книгу – сонеты. Вчера читал отрывки нашему великому журналисту Аркадию Мамонтову, мы обедали с ним и его мамой. Они оказались первыми слушателями и приняли все с восторгом.
– Илья Рахмиэлевич, о чем сейчас мечтаете?
– Мечта у меня только одна: чтобы все мои родные и близкие люди были здоровы. И собачки- кошечки наши жили долго на радость нам. Недавно прочитал интервью Микки Рурка. Никакой Оскар не имеет ценности по сравнению с двумя лишними годами жизни моей любимой собаки. И я мечтаю, чтобы мое здоровье дало мне возможность работать дальше. Мне очень хочется писать, так как мне есть, о чем рассказать людям.