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«Макеева в большой опасности»: актрису предупредили о финансовой нечистоплотности Малькова

Анастасия вскоре может оказаться в щекотливой ситуации

Скандал вокруг Анастасии Макеевой продолжает набирать обороты. Ее нынешний супруг Роман Мальков с трудом выплачивает алименты на воспитание троих детей, рожденных в предыдущем браке.

Мужчина должен платить на содержание наследников 51 тысячу рублей в месяц. Но ему такая сумма кажется слишком большой. Роман уже подал апелляцию с требованием уменьшить размер алиментов. Он считает, что 11 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка его супруге Светлане будет достаточно.

Последние полгода Роман не платил бывшей супруге денег вообще. И только на днях погасил долг, исходя из своих расчетов ( по 11 тысяч рублей на каждого ребенка – авт.) Между тем, финансовый аналитик Эвелина Ружина предупреждает Макееву: в такой же ситуации может оказаться и она сама.

- Удивлению нет предела: как можно так не любить своих родных детей? – вздыхает Ружина. - Как мать-одиночка могу сказать, что все боли Светланы мне знакомы не понаслышке. На месте Анастасии я бы не так рьяно защищала своего нынешнего супруга. Макеева фактически находится в большой опасности: ведь в подобной ситуации, если у них появится ребенок, может оказаться и она сама.

Можно ли подстраховаться в подобных ситуациях? Ружина призывает Макееву осваивать финансовую грамотность уже сейчас.

Финансовый аналитик Эвелина Ружина

- Настя, как и каждая, даже счастливая в браке женщина, должна помнить, что не у всех сказок бывает хэппи-энд, - говорит Эвелина. - И чтобы быть готовой к неприятностям, неплохо бы осваивать азы финансовой грамотности смолоду. На сегодняшний день есть немало инструментов, благодаря которым можно не только формировать подушку безопасности, но и наращивать ее. От почти бесполезных с точки зрения доходности депозитов до осваивания навыков инвестирования. К сожалению, о подобных вещах женщины начинают задумывать только после того, как петух уже исклевал всю пятую точку. И деваться просто некуда, кроме как вступать в зачастую неравный бой с отцом своих детей.

По словам Ружиной, добиться от Малькова нормальных алиментов практически невозможно.

- Бой всегда неравный, если у отца нет официального дохода, например, - продолжает Ружина. – Или он вообще не пойми, где живет и прописан, как его искать? Мало, чтобы суд присудил вам выплату. Вы ее еще получите попробуйте. К сожалению, финансовая нечистоплотность среди мужчин встречается очень часто.

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