«Макеева в большой опасности»: актрису предупредили о финансовой нечистоплотности Малькова

Скандал вокруг Анастасии Макеевой продолжает набирать обороты. Ее нынешний супруг Роман Мальков с трудом выплачивает алименты на воспитание троих детей, рожденных в предыдущем браке.

Мужчина должен платить на содержание наследников 51 тысячу рублей в месяц. Но ему такая сумма кажется слишком большой. Роман уже подал апелляцию с требованием уменьшить размер алиментов. Он считает, что 11 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка его супруге Светлане будет достаточно.

Последние полгода Роман не платил бывшей супруге денег вообще. И только на днях погасил долг, исходя из своих расчетов ( по 11 тысяч рублей на каждого ребенка – авт.) Между тем, финансовый аналитик Эвелина Ружина предупреждает Макееву: в такой же ситуации может оказаться и она сама.

- Удивлению нет предела: как можно так не любить своих родных детей? – вздыхает Ружина. - Как мать-одиночка могу сказать, что все боли Светланы мне знакомы не понаслышке. На месте Анастасии я бы не так рьяно защищала своего нынешнего супруга. Макеева фактически находится в большой опасности: ведь в подобной ситуации, если у них появится ребенок, может оказаться и она сама.

Можно ли подстраховаться в подобных ситуациях? Ружина призывает Макееву осваивать финансовую грамотность уже сейчас.