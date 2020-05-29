Игорь Наджиев: «Телевидение превратилось в орудие дьявола»
Певец рассказал, почему отказывается от участия в ток-шоу
Певца Игоря Наджиева в 80-90-х годах прошлого века называли отечественным Майклом Джексоном. Его песни звучали на крупных концертах и фестивалях не только в России, но и за границей. О том, как сейчас живёт Наджиев, и почему он не принимает предложений от телепродюсеров, выяснил Sobesednik.ru.
– Титул российского Майкла Джексона мне присвоили в Америке, – вспоминает 53-летний Игорь. – Это была пресс-конференция. Если быть точным, то сказали так: русский Майкл Джексон, расписанный под солиста группы Kiss, поющий томно-лирические композиции в стиле Хулио Иглесиаса и напоминающий своими выступлениями раннего Элвиса Пресли.
Наджиев не раз упоминал в интервью о слухах, которые до него доходили в середине 90-х. Артисту говорили, что его «убрали» из медиапространства с подачи Аллы Пугачёвой, так как она считала его прямым конкурентом Филиппу Киркорову. Но Игорь уверяет, что на Примадонну не в обиде и, несмотря ни на что, у него всегда была и есть своя армия верных поклонников.
– Я ежемесячно даю сольные концерты в одном легендарном клубе-ресторане Москвы, – делится артист. – Мои выступления очень длительные, в последнее время пою по 43 песни за концерт. Такое у нас никто не делает. На меня приезжают люди из других городов. Кто не может себе позволить приехать, пишут мне в интернете, просят выступить у них в городе. Я – не тот артист, который требует большие гонорары. Всегда найду компромисс и приеду. Люди меня заваливают цветами.
– Неужели на телевидении до сих пор действует запрет на вас?
– Да, моя фамилия вычеркнута. Недавно второй раз меня позвали на шоу «Ты – суперстар», но моё участие по непонятным причинам сорвалось. Я знаю, что меня, к примеру, никогда не позовут на «Первый канал» в проект «Три аккорда».
Привык, что с 90-ых годов меня нет в шоу-бизнесе. Скоро будет концерт, посвящённый памяти поэта-песенника Леонида Дербенёва. Я – его ученик. Но меня на этот концерт даже не позвали. Уверен, что его супруга Вера Ивановна говорила обо мне, она ко мне относится как к сыну. Но, увы, на меня действует запрет. Я её лично по этому вопросу даже беспокоить не хочу.
Приглашают меня только лишь на ток-шоу, но на них я сам не хожу. Не так давно звонили с проекта «На самом деле». Но мне это не нужно. Я понял, что они будут искать каких-то моих «любовниц», «внебрачных детей», наверняка захотят затронуть мою историю с Аллой Борисовной. Говорю: «Вы же не дадите мне спеть новую песню?» Они отвечают: «Нет, мы не музыкальная программа». Я размениваться на эти разборки не хочу. На шестом десятке живу уже другими ценностями.
– То есть вам не нужна популярность любой ценой?
– Нет, конечно. Я полностью согласен с актрисой Марией Шукшиной, которая сказала, что с нами происходит беда и телевидение превратилось в орудие дьявола. Постоянно выносится на всеобщее обозрение грязь каких-то личных взаимоотношений, в частную жизнь лезут без спроса.
Хочется привести пример другой страны. Недавно во Франции умер великий артист Жан-Поль Бельмондо. Когда его хоронили, президент страны скромно шёл со всеми. Он будто бы показал: «Я – никто, а Бельмондо – это Франция!» А у нас, когда не стало таких великих людей, как Алексей Баталов, Людмила Зыкина, Муслим Магомаев, тут же начались съёмки различных ток-шоу с делёжкой их имущества. Как так можно?! Эти имена ведь святы для нашей культуры и истории. Эти люди отдали свои души и служили отечеству. Телевидение, вместо того, чтобы их воспевать, проецирует ненависть, вражду и раздражительность. А всякое беспокойство идёт от дьявола.
– Сейчас многие артисты стремятся сделать дуэт с популярными блогерами. Николай Басков, Филипп Киркоров, к примеру, уже имеют такой опыт. Как вы к этому явлению относитесь?
– Грустно от того, что звёздам теперь важнее не зрители в зале, а подписчики, лайки, просмотры. Мне лично не интересно сотрудничество с блогерами. Это всё детство, потакание молодёжи. Но если ты делаешь настоящее искусство, то ты и так будешь нравиться молодому поколению. К примеру, ко мне на концерт уже второй раз приходит маленький мальчик с мамой. Ему ещё нет и шести лет на вид. Когда я пою песню «Мамина память» об умершей матери, он плачет и обнимает свою маму. Эти слёзы – самая драгоценная оценка для меня!