Игорь Наджиев: «Телевидение превратилось в орудие дьявола»

Певца Игоря Наджиева в 80-90-х годах прошлого века называли отечественным Майклом Джексоном. Его песни звучали на крупных концертах и фестивалях не только в России, но и за границей. О том, как сейчас живёт Наджиев, и почему он не принимает предложений от телепродюсеров, выяснил Sobesednik.ru.

– Титул российского Майкла Джексона мне присвоили в Америке, – вспоминает 53-летний Игорь. – Это была пресс-конференция. Если быть точным, то сказали так: русский Майкл Джексон, расписанный под солиста группы Kiss, поющий томно-лирические композиции в стиле Хулио Иглесиаса и напоминающий своими выступлениями раннего Элвиса Пресли.

Наджиев не раз упоминал в интервью о слухах, которые до него доходили в середине 90-х. Артисту говорили, что его «убрали» из медиапространства с подачи Аллы Пугачёвой, так как она считала его прямым конкурентом Филиппу Киркорову. Но Игорь уверяет, что на Примадонну не в обиде и, несмотря ни на что, у него всегда была и есть своя армия верных поклонников.

– Я ежемесячно даю сольные концерты в одном легендарном клубе-ресторане Москвы, – делится артист. – Мои выступления очень длительные, в последнее время пою по 43 песни за концерт. Такое у нас никто не делает. На меня приезжают люди из других городов. Кто не может себе позволить приехать, пишут мне в интернете, просят выступить у них в городе. Я – не тот артист, который требует большие гонорары. Всегда найду компромисс и приеду. Люди меня заваливают цветами.

– Неужели на телевидении до сих пор действует запрет на вас?

– Да, моя фамилия вычеркнута. Недавно второй раз меня позвали на шоу «Ты – суперстар», но моё участие по непонятным причинам сорвалось. Я знаю, что меня, к примеру, никогда не позовут на «Первый канал» в проект «Три аккорда».

Привык, что с 90-ых годов меня нет в шоу-бизнесе. Скоро будет концерт, посвящённый памяти поэта-песенника Леонида Дербенёва. Я – его ученик. Но меня на этот концерт даже не позвали. Уверен, что его супруга Вера Ивановна говорила обо мне, она ко мне относится как к сыну. Но, увы, на меня действует запрет. Я её лично по этому вопросу даже беспокоить не хочу.

Приглашают меня только лишь на ток-шоу, но на них я сам не хожу. Не так давно звонили с проекта «На самом деле». Но мне это не нужно. Я понял, что они будут искать каких-то моих «любовниц», «внебрачных детей», наверняка захотят затронуть мою историю с Аллой Борисовной. Говорю: «Вы же не дадите мне спеть новую песню?» Они отвечают: «Нет, мы не музыкальная программа». Я размениваться на эти разборки не хочу. На шестом десятке живу уже другими ценностями.