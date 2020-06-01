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«Многим неприятно»: Илья Резник рассказал о завистниках вышедшей замуж Азизы

Легендарный поэт призвал порадоваться за счастье звездной подруги

Илья Резник с супругой Ириной, Азиза и Алла Пугачева

Первый в жизни брак певицы Азизы вызвал небывалый резонанс. В тусовке открыто призывают спасать артистку, считая, что ее супруг – итальянец с русскими корнями Александр Соколов – ей не пара.

Друг звезды, легендарный поэт Илья Резник в беседе с корреспондентами Sobesednik.ru призвал прекратить вакханалию.

– Я очень рад за Азизу, – признался Илья Рахмиэлевич. – У каждого в биографии было что-то, понимаете… Кто-то был носильщиком, кто-то – официантом. Я после школы трудился электриком третьего разряда, потом – рабочим сцены. ​Ира у меня была чертежницей на заводе имени Хруничева. Потом каждый растет. Я за Азизу действительно рад. Я наблюдаю за их очень искренними отношениями. И этот парень Саша, добрый, не фальшивый. У него глаза горят. Дай Бог, чтобы они преодолели все. И чтобы другие люди не мешали их счастью. Им завидуют, потому что они – красивые люди, у них – красивая любовь. Конечно, это многим неприятно – надо облить дегтем.

– Но рейтинги у них потрясающие. Людям нравится грязное белье?

– Да, к сожалению, части людей нравится смрад. Тем людям, которые не самодостаточны, у которых не хватает своей радости, любви и счастья в жизни. Поэтому они живут жизнью других. И телевидение тоже вредоносное наше. Недавно выступал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. После ужасающей очередной трагедии в российском университете он призвал изъять сцены насилия, разврата и агрессии с экранов телевизоров. А что делать с интернетом? Надо думать о Родине думать, о стране, а не о прибыли сиюминутной.

Эксклюзивное интервью с Ильей Резником о серьезных переменах, произошедших в его жизни, читайте завтра на Sobesednik.ru

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