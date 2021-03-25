Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 11:37

«Макеева все усугубила»: продюсер программы Малахова рассказал о главной причине конфликта в звездной семье

Феликс Абраамян уверяет: никаких съемок, о которых говорит актриса, сегодня не будет

Анастасия Макеева снова в панике. Звезда сообщила, что Андрей Малахов запланировал на 26 сентября съемки очередной программы, посвященной ее отношениям с мужем Романом Мальковым и его бывшей женой. Актриса призвала друзей-актеров не ходить в студию "Прямого эфира". В окружении Малахова это заявление Насти лишь вызвало улыбку. Продюсер программы Феликс Абраамян заявил: никаких съемок сегодня не планируется.

– Я, конечно, понимаю, что Анастасии очень бы хотелось, чтобы сегодня состоялась съемка программы, – говорит Феликс. Но как бы она ни подогревала сама же скандал вокруг своего имени, никакой съемки сегодня не планируется. Если у Анастасии есть какие-то сомнения в этом, она может приехать и убедиться лично. Анастасия не раз принимала участие в нашей программе, поэтому прекрасно знает адрес и место съемок. Двери для нее всегда открыты.

– Для меня удивительно, что Анастасия больше знает о нашей программе, чем я, – продолжает Феликс. – Особенно про участие Светланы Мальковой. Возможно, она и летит в Москву, но точно не к нам.

Фото: личный архив
Феликс Абраамян

Феликс наблюдает за скандалом между Светланой Мальковой и ее старшим сыном Андреем, который решил жить вместе с отцом и Макеевой. Недавно парень заявил, что впредь с родной матерью общаться не желает.

– Как правильно подчеркнула сама Анастасия, Андрей – еще несостоявшийся подросток, которому нужен правильный наставник, – рассуждает Абраамян. – Макеева сейчас – большой авторитет для Андрея. Так как не напрягает его нравоучениями, как обычно это делают родители. Она открыла для него мир шоу-бизнеса и дала свободу действий. Во многом он сейчас подражает ей, не понимая, какие это повлечет последствия. Если бы у Анастасии действительно болело сердце за Андрея, как она сама говорит, то могла бы объяснить парню, что у кого уж сейчас и болит сердце за него, так это у родной матери. Настя должна объяснить Андрею, что даже если любовь у родителей угасла, это не значит, что сын перестает быть родным для отца или матери. Я уверен, что Анастасия только усугубила отношения между матерью и сыном. Это и есть причина, по которой он не хочет общаться со Светланой.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 2 дня назад

Анастасия Вертинская - о сериале про отца: У него было великое сочувствие к людям, к бедным - особенно

Общество 2 дня назад

Вот водица, а не напиться: Почему не удается очистить российские реки

Расследование 3 дня назад

"Нет тела - нет дела": следователи 4 года не могут раскрыть загадочное исчезновение сахалинца

Политика 4 дня назад

Как рисовалась победа "Единой России": Репортаж с двух параллельных избирательных участков

Политика 6 дней назад

В Москве на избирательный участок пришёл человек, за которого «проголосовали» на дому

Политика 1 неделю назад

"Собеседник" обнаружил в Москве незаконную агитацию. В ЦИК пообещали принять меры через неделю

Спорт 1 день назад

Знарок откроет для Панарина путь в сборную

Спорт 1 день назад

СМИ: Воры вернули олимпийской чемпионке медали вместе с коробкой конфет

Культура и ТВ 1 день назад

Стас Садальский: "Документы на моё звание сказал выбросить Михалков"

Шоу-бизнес 1 день назад

«Одиночки в тренде»: Клава Кока посвятила новую песню свободным девушкам

Спорт 1 день назад

Главным тренером сборной РФ по хоккею стал Олег Знарок. Контракт с ним заключен на год

Культура и ТВ 1 день назад

Сатира под запретом

Культура и ТВ 1 день назад

Путеводитель по онлайн-кинотеатрам: что, где, почём

Шоу-бизнес 1 день назад

Продюсер раскрыл, сколько за квартал зарабатывают Artik & Asti на дискографии

Культура и ТВ 1 день назад

Константин Богомолов, Островский и наша жизнь – рецепт спектакля "На всякого мудреца"

Культура и ТВ 1 день назад

"Как ещё доконать индустрию и подмять её под себя?" Музыканты высказались о запрете очередного рок-фестиваля

Культура и ТВ 2 дня назад

Сергей Бурунов: «Съемки в «Форте Боярд» стали для меня большим потрясением»

Туризм 2 дня назад

YouTube-навигатор: туризм. Гид по лучшим каналам о путешествиях

Культура и ТВ 2 дня назад

Экс- балерина "Большого": "Цискаридзе имеет право быть тщеславным"

Культура и ТВ 2 дня назад

Куда пойти на выходные 24-26 сентября

Культура и ТВ 2 дня назад

В первом выпуске рунетовского сериала про ветеринаров рассказали про ящерицу со вздутием желудка

Шоу-бизнес 2 дня назад

"Привет, ты не толстый?" Кирилл Туриченко рассказал, почему его взяли в "Иванушки Int."

Шоу-бизнес 2 дня назад

"Нужна порядочная певица": хит Успенской "По полюшку" отказались отдавать Кравец

Шоу-бизнес 2 дня назад

Вторая жизнь: Как сейчас выглядит 60-летний Юрий Гальцев

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика