«Макеева все усугубила»: продюсер программы Малахова рассказал о главной причине конфликта в звездной семье
Феликс Абраамян уверяет: никаких съемок, о которых говорит актриса, сегодня не будет
Анастасия Макеева снова в панике. Звезда сообщила, что Андрей Малахов запланировал на 26 сентября съемки очередной программы, посвященной ее отношениям с мужем Романом Мальковым и его бывшей женой. Актриса призвала друзей-актеров не ходить в студию "Прямого эфира". В окружении Малахова это заявление Насти лишь вызвало улыбку. Продюсер программы Феликс Абраамян заявил: никаких съемок сегодня не планируется.
– Я, конечно, понимаю, что Анастасии очень бы хотелось, чтобы сегодня состоялась съемка программы, – говорит Феликс. Но как бы она ни подогревала сама же скандал вокруг своего имени, никакой съемки сегодня не планируется. Если у Анастасии есть какие-то сомнения в этом, она может приехать и убедиться лично. Анастасия не раз принимала участие в нашей программе, поэтому прекрасно знает адрес и место съемок. Двери для нее всегда открыты.
– Для меня удивительно, что Анастасия больше знает о нашей программе, чем я, – продолжает Феликс. – Особенно про участие Светланы Мальковой. Возможно, она и летит в Москву, но точно не к нам.
Феликс наблюдает за скандалом между Светланой Мальковой и ее старшим сыном Андреем, который решил жить вместе с отцом и Макеевой. Недавно парень заявил, что впредь с родной матерью общаться не желает.
– Как правильно подчеркнула сама Анастасия, Андрей – еще несостоявшийся подросток, которому нужен правильный наставник, – рассуждает Абраамян. – Макеева сейчас – большой авторитет для Андрея. Так как не напрягает его нравоучениями, как обычно это делают родители. Она открыла для него мир шоу-бизнеса и дала свободу действий. Во многом он сейчас подражает ей, не понимая, какие это повлечет последствия. Если бы у Анастасии действительно болело сердце за Андрея, как она сама говорит, то могла бы объяснить парню, что у кого уж сейчас и болит сердце за него, так это у родной матери. Настя должна объяснить Андрею, что даже если любовь у родителей угасла, это не значит, что сын перестает быть родным для отца или матери. Я уверен, что Анастасия только усугубила отношения между матерью и сыном. Это и есть причина, по которой он не хочет общаться со Светланой.