«Макеева все усугубила»: продюсер программы Малахова рассказал о главной причине конфликта в звездной семье

Анастасия Макеева снова в панике. Звезда сообщила, что Андрей Малахов запланировал на 26 сентября съемки очередной программы, посвященной ее отношениям с мужем Романом Мальковым и его бывшей женой. Актриса призвала друзей-актеров не ходить в студию "Прямого эфира". В окружении Малахова это заявление Насти лишь вызвало улыбку. Продюсер программы Феликс Абраамян заявил: никаких съемок сегодня не планируется.

– Я, конечно, понимаю, что Анастасии очень бы хотелось, чтобы сегодня состоялась съемка программы, – говорит Феликс. Но как бы она ни подогревала сама же скандал вокруг своего имени, никакой съемки сегодня не планируется. Если у Анастасии есть какие-то сомнения в этом, она может приехать и убедиться лично. Анастасия не раз принимала участие в нашей программе, поэтому прекрасно знает адрес и место съемок. Двери для нее всегда открыты.

– Для меня удивительно, что Анастасия больше знает о нашей программе, чем я, – продолжает Феликс. – Особенно про участие Светланы Мальковой. Возможно, она и летит в Москву, но точно не к нам.