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Продюсер раскрыл, сколько за квартал зарабатывают Artik & Asti на дискографии

Лейблу приносят неплохой доход песни, а не только гастроли, и в этом в том случае помогают радийные ротации

Фото: Global Look Press

Artik & Asti

Продюсер Артем Умрихин (он же Artik из дуэта Artik & Asti) заявил, что ротации на радио до сих пор важны для продвижения артиста, несмотря на то, что основным источником давно стал интернет.

«Это по-прежнему вещь, которая может донести музыку до широкого слушателя. Просто теперь это только один из инструментов. Главное сейчас — органика в интернете, это 50% успеха. А остальное — это промо, выступления на мероприятиях и в том числе радио. И если у тебя его нет, как будто чего-то не хватает»

, – заявил Умрихин в интервью порталу «ИМИ».

Песня Artik & Asti «Никому не отдам», по словам продюсера, дала большой толчок группе именно после того как попала на радио «Европа Плюс».

Умрихин отметил, что сейчас их лейбл, флагманами которого выступают проект Artik & Asti и Артем Качер, работает в плюсе и может продвигать новых артистов. Музыкальный менеджер не смог предположить сколько компания зарабатывает на конкретном треке, поскольку отчеты приходят по всей дискографии, но заверяет, что дуэт Artik & Asti приносит от 25 до 35 миллионов рублей за квартал.

Теги: #artik&asti

Рубрика: Шоу-бизнес

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