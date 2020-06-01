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Вторая жизнь: Как сейчас выглядит 60-летний Юрий Гальцев

За прошедшие годы внешний вид артиста стал быстро изменяться

Фото: instagram.com

60-летний эстрадный артист и юморист Юрий Гальцев не сильно любит появляться на публике. Свою личную жизнь популярный пародист годами держал за семью печатями.

Долгие годы Юрий Гальцев являлся примерным семьянином, но недавно появилась информация, что его отношения с женой Ириной Ракшиной закончились из-за нового романтического увлечения отца семейства.

Фото: instagram.com

Уже больше 10 лет артист живет с своей ученицей Марией Насыровой, которая, к слову, является ровесницей его дочери Маши. При всем этом за кулисами шоу-бизнеса уже без стеснения обсуждают то, что у Гальцева сразу две жены — официальная, с которой он никогда не разведется, и молодая, на которой он никогда не женится.

Фото: instagram.com

Нужно подчеркнуть, что за прошедшие годы внешний вид артиста стал быстро изменяться. Наличие дамы сердца, которая младше его на десятилетия, принудила Гальцева подумать о снижении веса. В конечном итоге актер скинул несколько килограммов, что сделало артиста фактически неузнаваемым для поклонников. Исхудавший и усохший — конкретно такую характеристику сейчас дают звезде «Аншлага» его поклонники. При этом, есть и те, кто считает «нового» Гальцева огромным молодцом, который добился снижения веса.

«Рядом со своей ученицей Гальцев очень омолодился, подтянулся. Любовь способна творить волшебство!» — уверен режиссер Дмитрий Панченко.

Фото: instagram.com

В окружении звезды поговаривают, что даже после романа с юной ученицей брак Гальцева с его официальной женой существует и по сей день, но только в несколько нестандартной форме. Эти отношения заполнены дружбой и любовью, так как после развода с первой супругой Светланой, артист делает все, чтобы не причинять боль своим близким.

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