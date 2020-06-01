Вторая жизнь: Как сейчас выглядит 60-летний Юрий Гальцев

60-летний эстрадный артист и юморист Юрий Гальцев не сильно любит появляться на публике. Свою личную жизнь популярный пародист годами держал за семью печатями.

Долгие годы Юрий Гальцев являлся примерным семьянином, но недавно появилась информация, что его отношения с женой Ириной Ракшиной закончились из-за нового романтического увлечения отца семейства.