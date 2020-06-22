Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 20:31

"Свадьбы не будет": Копенкина поставила жениху ультиматум из-за Шаляпина

Ларисе не нравится, что ее будущий супруг много говорит о Прохоре

Лариса Копенкина с женихом (фото Ольги Лоскутовой)

Экс-супруга Прохора Шаляпина Лариса Копенкина закатила шумную вечеринку по случаю помолвки с инвестором Василием Райским. Гуляла пенсионерка в одном из столичных караоке-клубов. И так разошлась, что во время вечеринки поставила своему возлюбленному ультиматум.

С будущим мужем Лара познакомилась пять лет назад на на одном из светских мероприятий. Мужчина сразу положил глаз на бывшую пассию Прохора Шаляпина. Правда, ухаживать за ней сразу не решился.

- Я – долларовый миллиардер, - объяснил Василий. - Уже в самое ближайшее время мой актив будет – несколько миллиардов долларов. Правда, в данный момент я ограничен в финансах, потому что из-за ковида не могу попасть на территорию Эстонии, где живу.

Копенкина, слушая Райского, довольно облизала губы. И вскоре пригласила всех за щедро накрытые праздничные столы. Поздравить Лару с помолвкой пришел даже Сергей Пенкин. Он, как выяснилось, не имеет ничего против отношений в таком почтенном возрасте.

- Любви все возрасты покорны, - заявил Сергей. – Я, надеюсь, что они будут счастливы!

А сама Копенкина в этот вечер много говорила о Шаляпине. Ларочка заявила, что у нее до сих пор хранится архив интимных фотографий певца. Как оказалось, во время совместной жизни они любили снимать друг друга нагишом и в разных позах.

- Храню все пикантные снимки Прохора у себя, - заявила Лара. – И удалять их не собираюсь даже после свадьбы. Буду просматривать. Прохор же стал для меня святым. Хотя не могу сказать точно, за что я его люблю.

Райский, кстати, к Прохору Копенкину не ревнует. Мужчина считает: сладкоголосый Проша ему - не конкурент. С ним Василий знаком уже давно: они вместе учились.

- Но тогда его звали не Прохор Шаляпин, а Андрей Захаренков, - сообщил он вновь журналистам. Лара, услышав об этом, вышла из себя.

- Если еще скажешь хоть слово о Прохоре, свадьбы не будет, - поставила ультиматум будущему мужу звездная пенсионерка. Василий решил на конфликт с Ларой не идти и вновь стал ее целовать.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 6 часов назад

Анастасия Вертинская - о сериале про отца: У него было великое сочувствие к людям, к бедным - особенно

Расследование 1 день назад

"Нет тела - нет дела": следователи 4 года не могут раскрыть загадочное исчезновение сахалинца

Политика 2 дня назад

Как рисовалась победа "Единой России": Репортаж с двух параллельных избирательных участков

Политика 4 дня назад

В Москве на избирательный участок пришёл человек, за которого «проголосовали» на дому

Политика 5 дней назад

"Собеседник" обнаружил в Москве незаконную агитацию. В ЦИК пообещали принять меры через неделю

Происшествия 6 дней назад

Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве семьи и подрыве отдела полиции под Воронежем

Шоу-бизнес 1 час назад

"Нужна порядочная певица": хит Успенской "По полюшку" отказались отдавать Кравец

Шоу-бизнес 2 часа назад

Вторая жизнь: Как сейчас выглядит 60-летний Юрий Гальцев

Культура и ТВ 2 часа назад

"Хотелось бы еще пожить!" внук рассказал, как умирала мама Барыкина

Шоу-бизнес 2 часа назад

"Азизе в России не дадут жизни": вдовец Легкоступовой призвал певицу с мужем эмигрировать в Италию

Культура и ТВ 3 часа назад

"Я никуда не могла выйти": Какую семейную тайну всю жизнь хранила Ангелина Вовк

Культура и ТВ 5 часов назад

Павел Прилучный участвует в съемках комедии о трех мужчинах, травмированных женщинами

Культура и ТВ 6 часов назад

Алексей Герман-младший: Мой новый фильм – это собирательный образ той интеллигенции, которую я знаю

Культура и ТВ 6 часов назад

Анастасия Вертинская - о сериале про отца: У него было великое сочувствие к людям, к бедным - особенно

Культура и ТВ 7 часов назад

Софико Шеварнадзе: Не хочу, чтобы в будущем мои дети переживали то же, что и я

Культура и ТВ 7 часов назад

"Я могу быть только победителем". Эдварду Радзинскому - 85!

Культура и ТВ 8 часов назад

Ивану Краско – 91 год. Артисту необходима срочная операция

Туризм 1 день назад

РФ увеличит число рейсов на Гоа, а также возобновит авиасообщение с 5 странами

Спорт 1 день назад

"Корпус будет из титанового сплава, а сантехника финской фирмы Акколо-Какколо?"

Шоу-бизнес 1 день назад

Брат Владимира Кузьмина: Пугачёва ездила с нами на Истру втайне от мужа

Шоу-бизнес 1 день назад

Корейская поп-музыка добралась до ООН: BTS призвали соседей по планете привиться от ковида

Культура и ТВ 1 день назад

Инна Чурикова: Политические узники – очень современная тема

Шоу-бизнес 1 день назад

Солистка "Artik&Asti": "Бабушка всегда плакала, когда видела меня по телевизору"

Культура и ТВ 1 день назад

Филипп Янковский встал на колени перед Натальей Солженицыной. ВИДЕО

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика