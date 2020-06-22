"Свадьбы не будет": Копенкина поставила жениху ультиматум из-за Шаляпина

Экс-супруга Прохора Шаляпина Лариса Копенкина закатила шумную вечеринку по случаю помолвки с инвестором Василием Райским. Гуляла пенсионерка в одном из столичных караоке-клубов. И так разошлась, что во время вечеринки поставила своему возлюбленному ультиматум.

С будущим мужем Лара познакомилась пять лет назад на на одном из светских мероприятий. Мужчина сразу положил глаз на бывшую пассию Прохора Шаляпина. Правда, ухаживать за ней сразу не решился.

- Я – долларовый миллиардер, - объяснил Василий. - Уже в самое ближайшее время мой актив будет – несколько миллиардов долларов. Правда, в данный момент я ограничен в финансах, потому что из-за ковида не могу попасть на территорию Эстонии, где живу.

Копенкина, слушая Райского, довольно облизала губы. И вскоре пригласила всех за щедро накрытые праздничные столы. Поздравить Лару с помолвкой пришел даже Сергей Пенкин. Он, как выяснилось, не имеет ничего против отношений в таком почтенном возрасте.

- Любви все возрасты покорны, - заявил Сергей. – Я, надеюсь, что они будут счастливы!

А сама Копенкина в этот вечер много говорила о Шаляпине. Ларочка заявила, что у нее до сих пор хранится архив интимных фотографий певца. Как оказалось, во время совместной жизни они любили снимать друг друга нагишом и в разных позах.

- Храню все пикантные снимки Прохора у себя, - заявила Лара. – И удалять их не собираюсь даже после свадьбы. Буду просматривать. Прохор же стал для меня святым. Хотя не могу сказать точно, за что я его люблю.

Райский, кстати, к Прохору Копенкину не ревнует. Мужчина считает: сладкоголосый Проша ему - не конкурент. С ним Василий знаком уже давно: они вместе учились.

- Но тогда его звали не Прохор Шаляпин, а Андрей Захаренков, - сообщил он вновь журналистам. Лара, услышав об этом, вышла из себя.

- Если еще скажешь хоть слово о Прохоре, свадьбы не будет, - поставила ультиматум будущему мужу звездная пенсионерка. Василий решил на конфликт с Ларой не идти и вновь стал ее целовать.