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Вчера, в 22:40

"Привет, ты не толстый?" Кирилл Туриченко рассказал, почему его взяли в "Иванушки Int."

О том, что он вошел в поп-трио, Туриченко узнал за день до большого концерта в Петербурге

Фото: скриншот

Кирилл Туриченко

Самый молодой солист группы «Иванушки Int.» Кирилл Туриченко рассказал в YouTube-шоу Стаса Ярушина, как попал в поп-трио.

По словам Кирилла, он познакомился с Андреем Григорьевым-Апполоновым в одесском клубе «Опера», где они вместе в состоянии алкогольного опьянения пели хит 90-х «Снегири». Позже Кирилл отвлекся на конфликт и ушел драться на улицу. Вернувшись в клуб, рыжего «иванушку» Туриченко уже не обнаружил.

Только спустя четыре месяца Григорьев-Аполлонов позвонил Туриченко с вопросом: «Привет! Ты не толстый?»

Певца пригласили на неделю в Москву на студию. Сначала Кирилл предполагал, что с ним могут начать делать сольный проект, но в итоге на студию приехали «иванушки» Кирилл и Андрей.

«Я уже понимаю, что что-то не то и мне говорят, – все, мы хотим тебе предложить: у нас Олег Яковлев уходит, не хотел бы ты. Я говорю “нет!” – вспоминает ситуацию Туриченко. – Я вырос на этих песнях, как я смогу? <...> Мне Игорь Игоревич [Матвиенко] сказал, – давай попробуем, если тебе не будет комфортно, не понравится, что-то не так пойдет, то без проблем можешь всегда уйти»

, – пересказывает молодой «иванушка».

Когда Туриченко все-таки согласился, он собрался вернуться в Одессу за вещами, но Матвиенко его осадил: «Нет, концерт завтра вечером в Питере, в “Ледовом”».

ИВАНУШКИ Int. - Реви (концерт "20 лет", 27.11.2015)

При этом артист отмечает, что поначалу публика его воспринимала не очень хорошо: «[В песне] “Тучи” я начинаю петь первым, выхожу на сцену, а все говорят, – кто это? Мы же на “Иванушек” позвали. Что это за животное?»

На одном из клубных концертов недовольные зрители забросали Кирилла льдом.

Сейчас многие эксперты шоу-бизнеса пророчат Кириллу Туриченко сольную карьеру. После участия во втором сезоне шоу «Маска» в костюме носорога у него появилась внушительная армия фанаток.

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