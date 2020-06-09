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"Нужна порядочная певица": хит Успенской "По полюшку" отказались отдавать Кравец

Любовь Залмановна продолжает исполнять песню, несмотря на запреты

Скандал вокруг песни "По полюшку", которая стала популярна в исполнении Любы Успенской, продолжает набирать обороты. Напомним, что на днях автор Наталья Лапина официально запретила королеве шансона петь свою композицию из-за того, что за год активной ротации песни не получила ни одного рубля. Конфликтной ситуацией воспользовалась Алена Кравец.

Звезда "Пусть говорят" уже заявила, что собирается выкупить "По полюшку" у Лапиной за 20 тысяч долларов.

- Продюсеры пообещали, что я смогу с этой песней выступить в новогоднем огоньке перед речью президента, - похвасталась Алена. А после добавила: к выступлению она уже начала готовиться и заказала у звездного дизайнера Аники Керимовой роскошный наряд за полтора миллиона рублей.

Впрочем, новость о том, что Кравец имеет виды на "По полюшку" автора хита Наталью Лапину не слишком вдохновила.

- Впервые от вас слышу о ее намерениях, - заявила Наталья. - Ко мне никто по этому поводу не обращался. Песня ищет своего исполнителя. Пусть найдется достойная, порядочная певица с хорошей командой. Без директоров, орущих "Вылезла из грязи в князи благодаря моей диве". Я вообще против такого быдло-общения, которое позволяют себе представители Успенской.

Кстати, несмотря на запрет, Успенская продолжает исполнять "По полюшку" на своих концертах.

- Да, я знаю, что она продолжает ее петь, - вздыхает Лапина. - С вопиющим нарушением авторского права уже разбираются мои юристы.

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