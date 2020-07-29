"Азизе в России не дадут жизни": вдовец Легкоступовой призвал певицу с мужем эмигрировать в Италию

Страсти вокруг первого в жизни брака Азизы продолжают набирать обороты. В тусовке боятся: как бы звезда не повторила трагическую судьбу Валентины Легкоступовой. Вдовец певицы, яхтсмен Юрий Фирсов знает об этих разговорах.

- Я очень рад за Азизу и за то, что она нашла свое счастье в жизни, - заявил Юрий Фирсов Sobesednik.ru. - Азиза - прекрасная женщина. Они очень дружили с Валей. Моя жена всегда говорила, что Азиза – талант от Бога. Но ее карьеру перечеркнула смерть Талькова! И все эти годы ей было очень непросто пробивается через кривотолки! Такова судьба публичных людей!

Фирсов понимает, что приходится выдерживать сейчас Азизе и ее супругу Александру Соколову.

- Меня сначала заклеймили, называя альфонсом и абьюзером, - вздыхает Фирсов. - Человека, который содержал всю Валину семью почти год! А теперь сравнивают с мужем Азизы. Я не знаю ее супруга, не могу комментировать их отношения. Но визуально видно, что они очень счастливы. Не надо нас сравнивать. Произошедшее со мной и с Валей - это трагедия моей жизни, с которой мне жить.

Фирсов советует Азизе и Александру как можно скорее уехать в Италию. По его мнению, в России им насладиться счастьем не дадут. А за рубежом у них есть все шансы построить крепкую семью.

- Азизе и ее мужу я бы пожелал счастья и, если есть такая возможность, то поскорее оказаться в Италии, - говорит Юрий. – Мы с Валей собирались на Тенерифе: уверен, что там у нас все бы сложилось по-другому. Но нам пришлось задержаться в России. А Азизе нужно ехать в Европу. Там российские дрязги не интересны никому. И у них есть шанс найти своё счастье, построить крепкие отношения, семью. Это мое мнение, а дальше, конечно, выбор за ними.

Сам Юрий сейчас находится на регате в Турции. По словам Фирсова, только работа помогает ему справиться с грустными мыслями.

- У меня сейчас много работы, и это хорошо, - говорит Фирсов.