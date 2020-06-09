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"Спою не хуже Любы": хит Успенской отдают Казаченко

Ольга уверена, что в ее исполнении "По полюшку" будет звучать достойно

Страсти вокруг хита Любови Успенской «По полюшку» продолжают набирать обороты. Вчера автор песни, знаменитая актриса и композитор Наталья Лапина заявила, что не получила за год активной ротации композиции ни копейки авторских отчислений. Лапина пыталась решить вопрос с Успенской, но королева шансона, как и ее новый директор, ее заблокировали. В связи с этим Наталья запретила исполнять Успенской свою композицию. О своем решении она уже уведомила звезду официально.

Судьба песни «По полюшку» пока не решена. Лапина заявила, что рассматривает вариант продажи композиции другой исполнительнице.

- Я имею право делать с этой песней все, что хочу по договору, который мы заключили с Любой! – говорит Лапина. – У Успенской нет эксклюзивного права на исполнение. Так что не исключаю, что эту песню будет петь другая артистка. А пока я ее выложила на цифровые носители в своем исполнении.

Ольга Казаченко

Как стало известно корреспондентам Sobesednik.ru, на композицию уже нашлись желающие. По нашей информации, хитом Успенской заинтересовалась Ольга Казаченко. Звезда «Пусть говорят» уже имеет опыт выступлений на сцене. Она верит: хит «По полюшку» - отличный вариант для старта ее карьеры на большой сцене. Мол, в ее исполнении она будет звучать не хуже, чем в версии Успенской.

- Оля давно любит эту песню, - рассказали нам наши информаторы. – Она всегда плачет, когда ее слышит. Поэтому, когда узнала, что Лапиной Успенская не платит авторские, решила выкупить права. Оля сейчас уже решает этот вопрос.

Мы позвонили Казаченко, но она была не слишком словоохотлива.

- Пока не могу комментировать эту информацию, - заявила нам Ольга. – Я уже давно живу по правилу: «Не говори «гоп», пока не перепрыгнешь».

- Вы думаете, вы споете не хуже Успенской?

- Хочу попросить мне помочь Мариану Саид Шах и Дениса Сорокина. Они по моей задумке помогут мне в припевах. Раньше я больше склонялась к исполнению юмористических частушек. Возможно, даже матерных. Но думаю, что мне нужно все-таки сменить стиль.

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