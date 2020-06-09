"Спою не хуже Любы": хит Успенской отдают Казаченко

Страсти вокруг хита Любови Успенской «По полюшку» продолжают набирать обороты. Вчера автор песни, знаменитая актриса и композитор Наталья Лапина заявила, что не получила за год активной ротации композиции ни копейки авторских отчислений. Лапина пыталась решить вопрос с Успенской, но королева шансона, как и ее новый директор, ее заблокировали. В связи с этим Наталья запретила исполнять Успенской свою композицию. О своем решении она уже уведомила звезду официально.

Судьба песни «По полюшку» пока не решена. Лапина заявила, что рассматривает вариант продажи композиции другой исполнительнице.

- Я имею право делать с этой песней все, что хочу по договору, который мы заключили с Любой! – говорит Лапина. – У Успенской нет эксклюзивного права на исполнение. Так что не исключаю, что эту песню будет петь другая артистка. А пока я ее выложила на цифровые носители в своем исполнении.