Солистка "Artik&Asti": "Бабушка всегда плакала, когда видела меня по телевизору"
Анна Дзюба поделилась с нашим корреспондентом о том, какие курьезы у нее случались во время выступлений, помогает ли она своей семье, когда планирует пышную свадьбу, а также рассказала о своих отношениях с дочерью мужа
«Artik&Asti» образовалась еще в 2010 году, Артем и Анна сразу же начинали выпускать хит за хитом. Клип на песню «Моя последняя надежда» за короткое время набрал почти два миллиона просмотров. Для тех лет, когда интернет был еще не так развит, это огромное количество. Сегодня об этой группе мало кто не знает. Хит «Грустный дэнс» уже два года звучит из каждого утюга, без «Artik&Asti» не обходится ни один праздник самых именитых артистов нашего шоу-бизнеса.
- Во многих интервью говорят, что вы долго шли к успеху, но насколько я помню, с первого же хита о вас знали все. Когда вы поняли, что попали в топ?
- Мы прогрессируем, и это очевидно, главное не останавливаться на достигнутом.
На самом деле, меня лично стали узнавать после трёхмесячного карантина 😹 даже в кепке и очках.
- Ваша семья - простые люди, многие живут в сёлах, скажите, как они отреагировали, увидев вас на экранах, слыша ваши песни из каждого утюга?
- Бабушка всегда плакала от счастья, когда видела меня по телевизору или слушала по радио. Все родные мною гордятся, я это знаю и чувствую всегда. Но в свою очередь, я им бесконечно благодарна за всю любовь и заботу, которую они вложили в меня.
- Вы помогаете близким? Если да, то как?
- Да, конечно, я помогаю семье, долго их приучала к этому, они всегда стесняются что-то брать. Я помогаю финансово, стараюсь всегда следить за их здоровьем, они у меня не очень ответственные в этом плане.
- Кстати, вы наверняка очень хозяйственная, успеваете заниматься бытом, готовить любимому? что получается лучше всего?
- У меня все получается хорошо и вкусно, я всегда готовлю с любовью и большим удовольствием. Для меня приготовление блюд, как особый вид медитации.
Очень люблю готовить выпечку и мясо. Обожаю наши вечеринки барбекю, когда все гости при деле, у меня все готовят с большим энтузиазмом, так же, как и едят.
- В каждой работе бывают свои курьезные ситуации, бывали ли у вас какие то непредвиденные ситуации (фанаты странные, аппаратура ломалась или ещё что) ?
- Было, наверное, все. Да, аппаратура давала сбои, но мне не страшно, во-первых, мы работаем с живым бэндом, во-вторых, я могу продолжить петь в любой ситуации и делать это красиво. Моя вечная проблема - найти единственную маленькую дырочку или щелочку на сцене и застрять там каблуком, например. Также, в прошлом году, когда я выступала, на моем платье оторвалась одна шлейка, а потом вторая, я отпела несколько песен просто держа платье и прикрывая им грудь. По счастливой случайности мы взяли с собой запасное, чего я не делаю никогда, и я быстро убежала переодеться на три минуты.
- Вас всегда обсуждают в контексте внешнего вида: макияж, одежда и так далее. Расскажите, какие косметические процедуры любите и почему? Что бы НЕ советовали девочкам?
- Не советовала бы переусердствовать, это первое, и не ходить к непроверенным врачам. Я люблю вообще все процедуры, любые массажи - это всегда красивый цвет лица и свежесть, как минимум. Сейчас попробовала новую процедуру BBL - нечто, просто вспышки, потом прогрев кожи, но после процедуры даже тональный не требуется, вид лица, будто мне 12 лет. Процедура, кстати, совершенно безболезненна. Любые уходы, маски, неинвазивное (без уколов) увлажнение - это не просто полезно, но и приятно.
Мне нравится биоревитализация, моей коже тоже - она впитывает все, как губка, даже папул почти не остаётся, видимо, коже это необходимо, тем более, я много летаю и живу в мегаполисе.
- Посоветуйте, как быстро прийти в форму, артистам же очень важно следить за фигурой, что не всегда удаётся. Есть у вас лайфхаки?
- Честно? Нету! На стрессе мне еще больше хочется есть, чтобы восполнить энергию, но когда я очень хочу спать - я не ем, потому что сон на первом месте в моей пирамиде потребностей. Только когда посплю, может появиться аппетит. Что начала делать, так это пить больше воды - с ночи ставлю у кровати бутылку 450 мл, и утром, сразу как просыпаюсь, заставляю себя выпить ее залпом, только потом уже выхожу из комнаты и занимаюсь утренней рутиной.
- В одном из интервью вы говорили о том, как шли к успеху годами, а те же тик-токеры получили славу мгновенно, а что вы думаете про ту же Ольгу Бузову, которую все обвиняют в отсутствии таланта? Есть ей место на сцене рядом с профессиональными музыкантами?
- Интервью немного неправильно интерпретировали. Мне задали вопрос о том, как артисты относятся к тик-токерам, что они заполонили сеть, что это неартисты. Я ответила, что нашему поколению даётся это сложно, так как нам кажется, что танцевать на камеру и снимать ролики - это легко. Ключевое слово «легко», ведь это совершенно не так, это тяжёлый труд, мы просто не понимаем, как это делается, но это модно, ново, и иногда очень интересно. Вы пробовали это сделать хоть раз сами, красиво, чтоб людям понравилось? По поводу вопроса об Ольге, каждому человеку нужно понять, что никогда нельзя обесценивать чужой труд, не побывав в шкуре другого человека. Ольга - огромная трудяга, и если у ее творчества столько фанатов, то оно имеет место быть. А критика - она будет всегда. Кто ничего не создал и не сделал, тот больше всех может критиковать.
- У вас не было полноценной свадьбы, насколько я знаю, или вы все же провели торжество для друзей и родных? Что изменилось после того, как появилась печать в документе?
- Ничего не изменилось, мы уже жили вместе, у нас был общий быт, поэтому со штампом в паспорте кардинальных изменений в нашей жизни не произошло. Да, мы отпраздновали роспись в кругу семьи и самых близких, нас было 22 человека. Большая свадьба ещё в планах, ждём отмены всех ограничений из-за ковида, приурочим ее к венчанию, думаю.
Прошлой зимой Анна сообщила своим подписчикам о том, что вышла замуж за бизнесмена Станислава Юркина. Именно он сделал предложение руки и сердца Анне прямо во время ее выступления: на экране сцены появилась фотоподборка, под которую мужчина рассказал, как сильно любит Анну, а потом сам вышел на сцену с букетом роз, встал на колено и предложил ей выйти за него. Певица согласилась и даже расплакалась.
- У вашего супруга есть ребёнок от первого брака, как его дочь вас приняла, как вы относитесь к ней? Мечтаете ли о своих, или пока не задумываетесь?
- Мы с Варюшей отлично поладили, я вообще люблю детей. Муж смеётся, шутит, что ей иногда интереснее со мной, чем с ним, говорит: «А представляешь, если бы ты смогла тусить в детстве с Аллой Борисовной, например»? Однажды я улетела на гастроли, а они пошли гулять, и когда муж сказал дочке, что меня не будет, она так расстроилась, что расплакалась. Они мне прислали видео, где он спрашивает, почему она так расстроилась, а она ответила, что хотела быть вместе с Аней, - я сама всплакнула в этот момент, это было очень трогательно. Мы сразу нашли общий язык, классно проводим время вместе всегда, и договорились, что мы с ней хорошие подружки. Варюша классная, обожает танцевать, и Тик-ток, конечно же. У неё столько классных движений, что я могла бы у неё поучиться. Своих деток мы, конечно же, хотим, и планируем, но все как Бог даст - мы в процессе реализации этого плана.