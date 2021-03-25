Солистка "Artik&Asti": "Бабушка всегда плакала, когда видела меня по телевизору"

«Artik&Asti» образовалась еще в 2010 году, Артем и Анна сразу же начинали выпускать хит за хитом. Клип на песню «Моя последняя надежда» за короткое время набрал почти два миллиона просмотров. Для тех лет, когда интернет был еще не так развит, это огромное количество. Сегодня об этой группе мало кто не знает. Хит «Грустный дэнс» уже два года звучит из каждого утюга, без «Artik&Asti» не обходится ни один праздник самых именитых артистов нашего шоу-бизнеса.

- Во многих интервью говорят, что вы долго шли к успеху, но насколько я помню, с первого же хита о вас знали все. Когда вы поняли, что попали в топ?

- Мы прогрессируем, и это очевидно, главное не останавливаться на достигнутом.

На самом деле, меня лично стали узнавать после трёхмесячного карантина 😹 даже в кепке и очках.

- Ваша семья - простые люди, многие живут в сёлах, скажите, как они отреагировали, увидев вас на экранах, слыша ваши песни из каждого утюга?

- Бабушка всегда плакала от счастья, когда видела меня по телевизору или слушала по радио. Все родные мною гордятся, я это знаю и чувствую всегда. Но в свою очередь, я им бесконечно благодарна за всю любовь и заботу, которую они вложили в меня.

- Вы помогаете близким? Если да, то как?

- Да, конечно, я помогаю семье, долго их приучала к этому, они всегда стесняются что-то брать. Я помогаю финансово, стараюсь всегда следить за их здоровьем, они у меня не очень ответственные в этом плане.

- Кстати, вы наверняка очень хозяйственная, успеваете заниматься бытом, готовить любимому? что получается лучше всего?

- У меня все получается хорошо и вкусно, я всегда готовлю с любовью и большим удовольствием. Для меня приготовление блюд, как особый вид медитации.

Очень люблю готовить выпечку и мясо. Обожаю наши вечеринки барбекю, когда все гости при деле, у меня все готовят с большим энтузиазмом, так же, как и едят.