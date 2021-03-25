"Правда шокирует Макееву": продюсер "Прямого эфира с Андреем Малаховым" анонсировал выход новой сенсации

Вокруг Анастасии Макеевой продолжают кипеть нешуточные страсти. Пока актриса вместе с нынешним мужем Романом Мальковым порочит Андрея Малахова и его сотрудников, старший сын Романа Андрей неожиданно заявил, что не желает общаться с родной матерью.

Сообщение парня в социальных сетях шокировало многих. Продюсер программы «Прямой эфир с Андреем Малаховым» Феликс Абраамян тоже пребывает в шоке от высказываний Андрея Малькова.

– Ему снесло голову, – считает Феликс. – Иллюзия того, что он в звездной семье. Но так нелестно отзываться о родной матери – это ужасно. Я боюсь представить, что в этот момент чувствует Светлана, когда с ней так общается родной сын. Я уверен, что он будет жалеть о подобном поведении. У медали две стороны. Возможно, ему сейчас хорошо. Но за все нужно платить, и плата будет стоить ему очень дорого. Посмотрим, что ему скажут его сверстники. Может, он их послушает.