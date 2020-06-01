Корейская поп-музыка добралась до ООН: BTS призвали соседей по планете привиться от ковида
Кроме того, семерка бойзбенда подняла тему глобального изменения климата и сняла клип в штаб-квартире ООН
Популярная корейская поп-группа BTS (33,5 миллиона подписчиков в Твиттере) вызвала уважение у директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебреисуса.
Бойзбенд выступил с речью на Генеральной ассамблее ООН, подняв темы изменения климата, а также борьбы с пандемией и вакцинацией от коронавируса.
«Намджун, Джин, Юнги, Хоби, Чимин, Тэ и Чонгук призвали сделать прививку от коронавируса, когда придет ваша очередь. Благодарим вас за то, что вы своим голосом побуждали других в намерении пройти вакцинацию», – написал Гебреисус в своем аккаунте
The right choice, indeed, @BTS_twt Namjoon, Jin, Yoongi, Hobi, Jimin, Tae & Jungkook: Get vaccinated when it's your turn.— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) September 21, 2021
Thank you for using your voices to encourage others to get their vaccine & for doing your part to help end this pandemic#BTSatUNGApic.twitter.com/fQKRhD1czU
Отметим, что трансляция заседания Генассамблеи ООН, на котором присутствовала семерка, побила рекорд по количеству просмотров на официальной странице организации в YouTube. Сейчас у видеозаписи насчитывается более 6,5 миллиона просмотров на канале ООН.
BTS удалось побить ранее установленные рекорды просмотров выступлений Эммы Уотсон (4,6 млн просмотров) и Леонардо ди Каприо (3,4 млн просмотров) в штаб-квартире организации.
Один из участников бэнда отметил, что в мире за их поколением двадцатилетних закрепляется назывное «COVID’s lost generation» («Утерянное ковидом поколение»), но он призывает называть их «welcome generation» как поколение открытое к глобальным переменам.
В рамках коллаборации с ООН k-pop-артисты сняли клип в штаб-квартире международной организации.
Российский музыкальный журналист Михаил Марголис при этом посчитал, что такие взаимодействия ООН с селбритис не особо эффективны.
«Конкретно, на свою аудиторию они могут повлиять, если скажут для неё какие-то важные слова и вступят с обращениями. Но, всё равно, как мне кажется, всё это связано с фетишизацией. Поэтому, даже, если говорить о Южной Корее, выбор посланников, обращающихся к поколению, даже к поклонникам этого бойз-бенда, не совсем действенная вещь, на мой взгляд», – заявил он в комментарии НСН.