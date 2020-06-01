Популярная корейская поп-группа BTS (33,5 миллиона подписчиков в Твиттере) вызвала уважение у директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебреисуса.

Бойзбенд выступил с речью на Генеральной ассамблее ООН, подняв темы изменения климата, а также борьбы с пандемией и вакцинацией от коронавируса.

«Намджун, Джин, Юнги, Хоби, Чимин, Тэ и Чонгук призвали сделать прививку от коронавируса, когда придет ваша очередь. Благодарим вас за то, что вы своим голосом побуждали других в намерении пройти вакцинацию», – написал Гебреисус в своем аккаунте