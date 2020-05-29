Брат Владимира Кузьмина: Пугачёва ездила с нами на Истру втайне от мужа
Участник легендарной группы «Динамик» Александр Кузьмин рассказал о секретной поездке с Примадонной
Дуэт Аллы Пугачёвой и Владимира Кузьмина больше тридцати лет назад покорил меломанов всего постсоветского пространства. Их песня «Две звезды» звучала «из всех утюгов», а сами артисты в жизни дружили между собой. Во всевозможных посиделках с ними тогда участвовал и младший брат Владимира. Александр Кузьмин эксклюзивно предоставил Sobesednik.ru уникальную фотографию с празднования 31-го дня рождения своего брата и рассказал об этом дне увлекательную историю.
– Эта фотография действительно уникальная, она была сделана на Истре, – вспоминает Кузьмин-младший. – Мы отдыхали в государственном пансионате, куда просто так невозможно было попасть. Но вопрос быстро решил Александр Юдов – руководитель группы «Рецитал». После концерта в «Олимпийском» мы сели на Сашину 13-ю модель «Жигулей» и поехали отмечать день рождения Владимира.
Мне тогда было 25 лет. Мы взяли с собой какие-то заранее приготовленные корзинки, была музыка, шашлыки, пиво, папиросы. Мы катались на лодочках, сидели до утра. На Истре не было никакой ряби, вода была как зеркало. И вот, когда мы уже встречали рассвет, у кого-то из нас родилась идея пофотографироваться.
В тот период времени Алла Пугачёва была замужем в третий раз. Её избранником был концертный директор и продюсер Евгений Болдин. Однако в прессе тогда упорно ходили слухи о романе певицы с Владимиром Кузьминым, и Евгению это было не по душе.
– Наша поездка состоялась втайне от Болдина, – продолжает Александр. – Ему не нравился творческий дуэт Аллы с Владимиром.
Брат Владимира Кузьмина также рассказал нам смешной случай, предшествующий их поездке на Истру.
– Говоря о том дне, невозможно упомянуть эту историю, – говорит наш собеседник. – Дело в том, что за несколько месяцев до празднования дня рождения Владимира, мы с нашей группой «Динамик» давали концерты в Ростове. Нас там уже знали и всегда селили в один и тот же огромнейший номер с множеством комнат, несколькими уборными, роялем, высокими потолками.
А мы были ведь ещё молодые, озорные. Утром после выступления мы накатили бутылочку коньяка, вокруг прыгала куча каких-то девчонок – наших поклонниц. И вдруг Владимир мне говорит: «А давай тебе проткнём ухо и повесим серьгу!». Я отвечаю: «Почему бы и нет?! Но это же серьёзная операция, надо идти к специалисту, все продезинфицировать!»
Но брат произнёс: «Не нужен никакой специалист!». Он продезинфицировал мне мочку остатками коньяка, взял мой значок с изображением группы «Динамик» и проткнул им дырку. Все довольны, хлопают. А у меня в это время из уха хлыщет кровь! Зрелище было захватывающее!
Уже после «операции» музыканты обнаружили, что украсить ухо Александра у них нечем.
– Я отправился на рынок купить серьги, – продолжает рассказ Кузьмин-младший. – Мне сказали, что они должны быть обязательно золотые. Купил. Прибежал обратно. Одну серьгу взял себе, вторую подарил брату. У нас так всегда, кстати, было. Я все покупал в двух экземпляров. Если мне в магазине понравились часы, трусы или ещё что-то, я сразу покупал такие же и Володе. Так же поступал и он.
Так вот, брат одел мне на ухо серьгу, застегнул застёжкой очень туго, чтобы она не выскочила. Потом мы легли спать и у меня ухо всю ночь ныло. А через несколько дней я брату говорю: «Кажется, я потерял застёжку!». Он взял застёжку от своей серьги и опять застегнул мне её очень туго. Но, как оказалось, свою застёжку я не потерял, а она просто прошла сквозь проделанную братом дырку. Через какое-то время ухо у меня сильно загноилось, и дырка стала ещё больше.
Во время нашего пребывания на Истре, буквально за несколько минут до того, как была сделана фотография, которую я вам предоставил, я заметил, что Володя очень сосредоточенно смотрит на моё ухо. Потом он вытащил оттуда серьгу с двумя застёжками. Дырка в моей мочке оказалась настолько большая, что через неё проходил солнечный луч. Володя говорит: «Это так красиво! Через твоё ухо виден рассвет!». Самое интересное, что эта дырка до сих пор у меня не зарастает, и через неё я могу даже вилку продеть!
Удивительных и смешных историй в нашей творческой жизни было множество. Целыми днями я сейчас рассказываю их своей супруге Наташе Кузьминой. Она иногда записывает их на диктофон, иногда просто слушает, а, бывает, просит меня рассказать что-нибудь на камеру для поклонников моего творчества, творчества группы Динамик и моего брата, Владимира Кузьмина.
Наташа собирает все эти истории как в библиотеку и скоро у неё будет целый секретный архив. Она считает, что в жизни всегда есть время разбрасывать камни, есть время их собирать, а есть время рассказывать о том, как они разбрасывались. Тем более, что это наша самая настоящая история жизни звёзд российской эстрады…