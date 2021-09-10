"По полюшку" не запоет: Любе Успенской запретили исполнять новый хит

В прошлом году Люба Успенская презентовала новую песню «По полюшку», которая в одночасье стала национальным хитом. Эта композиция ежедневно звучит по радио, на нее снимают флэшмобы в социальных сетях, скачивают на цифровых платформах. При этом автор хита – знаменитая актриса, певица и композитор Наталья Лапина – не получила за нее ни копейки. Из-за этого Наталья запретила Успенской исполнять свой хит. В случае нарушения королеве шансона грозит серьезное наказание.

Наталья Лапина понимает: за «По полюшку» она должна была получить миллионы рублей благодаря авторским отчислениям. Но не случилось. Артистка обратилась за разъяснениями к самой Любовь Залмановне, но та просьбу разобраться с авторскими проигнорировала. Тогда Лапина решилась на крайний шаг. Она уже уведомила звезду, что с 14 сентября та не имеет права исполнять главный хит последнего года.

– У Любы уже был такой инцидент с Ильей Резником, который в свое время запретил ей исполнять «Кабриолет», – вздыхает Лапина. – Видимо, такие ситуации ее ничему не учат. Я запретила исполнять «По полюшку» с 14 сентября.

– По договору, который мы заключили с Любой, она должна была решать любую возникшую проблему в течение десяти дней, – объясняет Наталья. – 4 сентября я послала всем по почте извещения о том, что не получила ни копейки авторских отчислений за год активных ротаций, миллионных стримов. Это прямое нарушение моего авторского права, которое карается законом. Они решили меня проигноровать. Поэтому теперь Любовь не имеет права исполнять мой хит.

В ближайшее время читайте на Sobesednik.ru большое интервью с Натальей Лапиной по поводу конфликтной ситуации.