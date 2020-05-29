Марина Федункив: Планируем с мужем обвенчаться в Ватикане

Почти месяц назад актриса Марина Федункив вышла замуж за итальянского бизнесмена Стефано Маджи. Свой медовый месяц пара провела в Риме. О первых порах семейной жизни, а также предстоящем венчании, артистка рассказала по возвращении в Москву на презентации своей книги «Жизнь сквозь смех».

До встречи со Стефано личная жизнь у Федункив не складывалась. У актрисы за плечами два гражданских брака. Во втором ей пришлось пройти не только через алкогольную зависимость партнёра, но и через домашнее насилие.

– Я очень долго терпела многое, – вздыхает 50-летняя актриса. – Когда живёшь с человеком, нужно идти на уступки, но там просто был ад. Не знаю, откуда это пошло, но в России почему-то на всех женщин идёт генетический код, что за мужика нужно бороться. И я так жила.

По словам артистки, с годами она поняла, что в первую очередь нужно себя ценить. Именно об этом она и захотела рассказать в своей книге.

– У меня посыл к тому, чтобы женщины не опускали руки, – продолжает Федункив. – Нет ничего того, что не может человек. Я знаю это по себе. Когда-то я жила на Западной Украине в деревне и слушала кассету Филиппа Киркорова. Сейчас у меня есть его личный телефон. Я могу, когда хочу, ему позвонить. Раньше мне это казалось непостижимым, но я к этому шла.

Со своим возлюбленным Марина познакомилась на вечеринке у общего друга. Актриса признается, что мама Маджи сначала её не приняла, так как Федункив старше её сына на целых 13 лет.

– Стефано – европеец и он никогда об этом мне не расскажет, поэтому я могу высказать только свои предположения, – говорит артистка. – Но мама Стефано сначала настороженно ко мне относилась.

Однако, пообщавшись с Мариной поближе, свекровь, на тот момент ещё будущая, кардинально поменяла своё мнение о невестке.

– Она сказала Стефано: «Я хочу, чтобы вы повенчались, Марина – хороший человек», – откровенничает актриса. – Она ждёт теперь венчания. Но я говорю, что венчаться мы будем только в Ватикане.

Кстати, свадьбу нам организовал мой директор Игорь. Я сказала, что палец о палец не ударю, только выйду в красивом платье и всё. Мы со Стефано вообще не хотели торжества, расписались в МФЦ, пришли в масках… Но Игорь сказал: «Как так? Это же такой повод!»