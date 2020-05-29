Марина Федункив: Планируем с мужем обвенчаться в Ватикане
На венчании настаивает свекровь артистки
Почти месяц назад актриса Марина Федункив вышла замуж за итальянского бизнесмена Стефано Маджи. Свой медовый месяц пара провела в Риме. О первых порах семейной жизни, а также предстоящем венчании, артистка рассказала по возвращении в Москву на презентации своей книги «Жизнь сквозь смех».
До встречи со Стефано личная жизнь у Федункив не складывалась. У актрисы за плечами два гражданских брака. Во втором ей пришлось пройти не только через алкогольную зависимость партнёра, но и через домашнее насилие.
– Я очень долго терпела многое, – вздыхает 50-летняя актриса. – Когда живёшь с человеком, нужно идти на уступки, но там просто был ад. Не знаю, откуда это пошло, но в России почему-то на всех женщин идёт генетический код, что за мужика нужно бороться. И я так жила.
По словам артистки, с годами она поняла, что в первую очередь нужно себя ценить. Именно об этом она и захотела рассказать в своей книге.
– У меня посыл к тому, чтобы женщины не опускали руки, – продолжает Федункив. – Нет ничего того, что не может человек. Я знаю это по себе. Когда-то я жила на Западной Украине в деревне и слушала кассету Филиппа Киркорова. Сейчас у меня есть его личный телефон. Я могу, когда хочу, ему позвонить. Раньше мне это казалось непостижимым, но я к этому шла.
Со своим возлюбленным Марина познакомилась на вечеринке у общего друга. Актриса признается, что мама Маджи сначала её не приняла, так как Федункив старше её сына на целых 13 лет.
– Стефано – европеец и он никогда об этом мне не расскажет, поэтому я могу высказать только свои предположения, – говорит артистка. – Но мама Стефано сначала настороженно ко мне относилась.
Однако, пообщавшись с Мариной поближе, свекровь, на тот момент ещё будущая, кардинально поменяла своё мнение о невестке.
– Она сказала Стефано: «Я хочу, чтобы вы повенчались, Марина – хороший человек», – откровенничает актриса. – Она ждёт теперь венчания. Но я говорю, что венчаться мы будем только в Ватикане.
Кстати, свадьбу нам организовал мой директор Игорь. Я сказала, что палец о палец не ударю, только выйду в красивом платье и всё. Мы со Стефано вообще не хотели торжества, расписались в МФЦ, пришли в масках… Но Игорь сказал: «Как так? Это же такой повод!»
Федункив также отметила, что их с мужем семейная жизнь вряд ли в будущем превратится в скучную рутину. Ведь и она, и её возлюбленный – люди очень занятые. Пока Марина презентует книгу, снимается в кино и работает над музыкальной карьерой, Стефано решает серьёзные вопросы в своём офисе.
– У моего отца и мамы то же самое было, – делится артистка. – Они оба – экспрессивные люди. Если бы отец не был музыкантом, не ездил на гастроли, ему было бы сложно с мамой прожить. В доброте, порядочности и мягкости Стефано напоминает моего отца. А главное, что мы понимаем друг друга.
Занимаясь актёрской профессией, бывает, не отличаешь реальность от игры. Стефано – офисный человек, он меня отрезвляет. Это очень хорошо! С ним я научилась быть слабой. Я долго все делала сама. Но полюбить себя – это значит дать возможность другому человеку привнести в твою жизнь немножечко внимания.
В тему: «После ковида полетели суставы!»
Марина Федункив призналась, что некоторое время назад переболела коронавирусом. А сейчас актриса страдает из-за последствий этой болезни.
– У меня полетели два мениска, причём внешних, – сетует актриса. – Теперь все спрашивают: «Вы что, футболом увлекаетесь, или стрипом?» Я отвечаю в шутку: «Да, сутки через трое у меня стрип, а потом футбол». В одном из спектаклей я должна была залезать под рояль, но не смогла этого сделать – ноги не сгибались. Сейчас я восстанавливаюсь.
Кстати, у меня была лёгкая форма коронавируса – просто пропало обоняние, вкус, была слабость. Больше никаких симптомов я не наблюдала. А потом вдруг резко полетели суставы. А одна моя подруга после ковида вообще потеряла 80 процентов своих волос. Так что, это очень коварная болезнь!