Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 13:03

Лолита Милявская рассказала, как ее обидела мать Евгения Миронова

Певица оскорбилась на слова пожилой женщины о том, что она бросила свою дочь

Фото: Youtube-канал "Антонимы"

57-летняя певица в интервью Антону Краковскому в программе "Антонимы" рассказала, что уже готова стать бабушкой, но полностью посвящать себя воспитанию внуков не собирается. Более того, Лолита призналась, что даже собственной дочери уделяла не так много времени, ведь вся ее жизнь прошла в разъездах и гастролях.

Маленькую Еву все это время воспитывала бабушка в Украине, а Лола полностью их обеспечивала.

Певицу до сих пор обвиняют в том, что она "бросила ребенка", но она на подобные выпады внимания не обращает.

- У моем мамы не было выхода, не таскать же мне ребенка по гастролям, убивая его нервную систему и желудок. Моя мама мне вырастила хорошую девку и вместе мы победили многие проблемы и болезни. Но если бы я не зарабатывала, мы бы не хрена не победили. Плевать я хотела на общественное мнение. Да сидите вы! Я на эти вещи вообще не реагирую, мне наплевать!
- Лолита Милявская

Вспомнила Лолита и давно историю, которая случилась на одном популярном ток-шоу. Тогда мама одного известного артиста сказала ей, что она плохая мать в лицо.

Красовский тут же уточнил, что это была мама Жени Миронова.

  • Я была поражена, - грустно сообщила Милявская. - Она сказала, что нормальная женщина занимается ребенком. Из-за того, что это - мама великого русского артиста, я не могла сказать, все что думаю, но меня это впечатлило. Для меня это была прививка.

Лолита призналась, что если бы не ее хорошее отношение к Миронову, как к артисту, она бы послала женщину на три буквы.

Фото: YouTube-канал "Антонимы"
Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Политика 1 неделю назад

Глеб Павловский: В острый момент Система пожертвует кем угодно

Общество 5 дней назад

В тюрьму за вирус: В России за три года нет ни одного оправдательного приговора по статье о заражении ВИЧ

Общество 1 неделю назад

Цирк с конями: Как корреспондент "Собеседника" полюбил Жириновского за 500 рублей

Расследование 1 неделю назад

Мэрия, МВД и школы: Где еще работала служба санобработки, чей сотрудник задержан по делу об отравлении арбузом из "Магнита"

Расследование 1 неделю назад

Найден самый дорогой дом в России - за 40 млрд рублей. Фирма его владельца получала заказы от МИД и Управделами президента

Расследование 1 неделю назад

Кто убил отца Александра Меня?

Шоу-бизнес 2 часа назад

"Интеллигенцию - в шахты!" Ушедшая в монастырь Екатерина Васильева назвала коллег сатанистами

Туризм 3 часа назад

Турбизнес попросил Мишустина перестать регулировать цены на отели

Шоу-бизнес 4 часа назад

"Люба оказалась непорядочной": автор "По полюшку" рассказала, почему запретила Успенской исполнять свой хит

Шоу-бизнес 5 часов назад

"По полюшку" не запоет: Любе Успенской запретили исполнять новый хит

Шоу-бизнес 20 часов назад

Ольга Бузова отдыхает в роскошном отеле в Турции

Шоу-бизнес 21 час назад

"Никто из подружек не жаловался!" Сын Сафронова доказал Кравец силу своей потенции

Шоу-бизнес 22 часа назад

"Соседи регулярно справляют нужду на моем участке": Калашникова не может оправиться от шока

Культура и ТВ 1 день назад

От сказки до психушки – одно предательство

Культура и ТВ 1 день назад

"Блондинка отхлестала цветами на поклоне!" Театр на Таганке усиливает охрану из-за нападения на артиста

Шоу-бизнес 1 день назад

Светлана Пермякова: "Я красивая, очень красивая!"

Шоу-бизнес 1 день назад

Макеева вытягивает из Малахова деньги: частный детектив рассказал правду о тайных отношениях актрисы

Культура и ТВ 1 день назад

Выйдет другим человеком: Звезда сериала "След" считает, что тюрьма пойдет Ефремову на пользу

Шоу-бизнес 1 день назад

Военных, голосующих за Дениса Майданова, на избирательном участке встречали его песнями

Культура и ТВ 2 дня назад

Вычислен скандальный фрагмент попавшего под цензуру в России фильма Пола Верховена

Культура и ТВ 2 дня назад

"Оккупационный режим фруктов против народа овощей": писатель Глуховский поразил премию GQ своей речью

Культура и ТВ 3 дня назад

Татьяна Лазарева о выборах: Самое интересное будет завтра

Культура и ТВ 3 дня назад

Трейлер фильма "Искушение" после запрета набирает популярность в интернете. Видео

Культура и ТВ 3 дня назад

Минкульт запретил прокат фильма "Искушение" про монахиню, влюбившуюся в послушницу

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика