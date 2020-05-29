Лолита Милявская рассказала, как ее обидела мать Евгения Миронова

57-летняя певица в интервью Антону Краковскому в программе "Антонимы" рассказала, что уже готова стать бабушкой, но полностью посвящать себя воспитанию внуков не собирается. Более того, Лолита призналась, что даже собственной дочери уделяла не так много времени, ведь вся ее жизнь прошла в разъездах и гастролях.

Маленькую Еву все это время воспитывала бабушка в Украине, а Лола полностью их обеспечивала.

Певицу до сих пор обвиняют в том, что она "бросила ребенка", но она на подобные выпады внимания не обращает.