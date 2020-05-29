Лолита Милявская рассказала, как ее обидела мать Евгения Миронова
Певица оскорбилась на слова пожилой женщины о том, что она бросила свою дочь
57-летняя певица в интервью Антону Краковскому в программе "Антонимы" рассказала, что уже готова стать бабушкой, но полностью посвящать себя воспитанию внуков не собирается. Более того, Лолита призналась, что даже собственной дочери уделяла не так много времени, ведь вся ее жизнь прошла в разъездах и гастролях.
Маленькую Еву все это время воспитывала бабушка в Украине, а Лола полностью их обеспечивала.
Певицу до сих пор обвиняют в том, что она "бросила ребенка", но она на подобные выпады внимания не обращает.
Вспомнила Лолита и давно историю, которая случилась на одном популярном ток-шоу. Тогда мама одного известного артиста сказала ей, что она плохая мать в лицо.
Красовский тут же уточнил, что это была мама Жени Миронова.
- Я была поражена, - грустно сообщила Милявская. - Она сказала, что нормальная женщина занимается ребенком. Из-за того, что это - мама великого русского артиста, я не могла сказать, все что думаю, но меня это впечатлило. Для меня это была прививка.
Лолита призналась, что если бы не ее хорошее отношение к Миронову, как к артисту, она бы послала женщину на три буквы.