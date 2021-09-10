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"Интеллигенцию - в шахты!" Ушедшая в монастырь Екатерина Васильева назвала коллег сатанистами

По словам актрисы, современная культура идет вразрез с верой и развращает людей

Фото: www.kino-teatr.ru

76-летняя звезда "Обыкновенного чуда" и "Чародеев" Екатерина Васильева давно отошла от мирских дел, уединившись в подмосковном монастыре. Актриса даже от имени своего отказалась, теперь она - инокиня Василиса.

Недавно монахиня дала интервью собственному сыну Дмитрию Рощину ( тоже священнику) и рассказала о том, как относится к современному искусству.

-Интеллигенцию - в шахты, - без тени сомнения посоветовала Васильева. - Сколько же зла, сколько зла принесла так называемая интеллигенция! Неверующая, гордая... Чем талантливее, тем более опасная. Сколько народа она совратила с пути истинного! Интеллигенция культурная для меня - все равно что растлители. Растлители людей, растлители молодежи.

Фото: Youtube-канал "153ГОРЫ"
- Есть Бог и интеллигенция. Бог говорит, вот так надо делать, а интеллигенция - нет, надо вот так. Прям сродни вот такому сатанинскому началу. "А мы говорим "нет", а мы лучше знаем, мы тоже творцы!" Весь набор сатанинского кодекса чести он весь в книжках, в фильмах, в спектаклях... Могу себе представить, что сейчас скажет интеллигенция в мой адрес, мне совершено все равно.
- Виктор Шендерович

По словам Васильевой, только Никита Михалков и покойный Олег Ефремов заслуживают уважения. А сама она мечтает отмолить свои грехи и спастись.

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