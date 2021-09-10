"Интеллигенцию - в шахты!" Ушедшая в монастырь Екатерина Васильева назвала коллег сатанистами

76-летняя звезда "Обыкновенного чуда" и "Чародеев" Екатерина Васильева давно отошла от мирских дел, уединившись в подмосковном монастыре. Актриса даже от имени своего отказалась, теперь она - инокиня Василиса.

Недавно монахиня дала интервью собственному сыну Дмитрию Рощину ( тоже священнику) и рассказала о том, как относится к современному искусству.

-Интеллигенцию - в шахты, - без тени сомнения посоветовала Васильева. - Сколько же зла, сколько зла принесла так называемая интеллигенция! Неверующая, гордая... Чем талантливее, тем более опасная. Сколько народа она совратила с пути истинного! Интеллигенция культурная для меня - все равно что растлители. Растлители людей, растлители молодежи.