Военных, голосующих за Дениса Майданова, на избирательном участке встречали его песнями
А в соседней школе, в которой учился Навальный, обнаружили дублирование фамилий избирателей
Наведавшись на избирательный участок, на котором голосуют военнослужащие подмосковной Таманской дивизии, корреспондент «Собеседника» стал свидетелем небольшой музыкальной программы, устроенной на пороге бывшего Дома офицеров, ныне Дома культуры «Тамань» в посёлке Калининец. Военнослужащим расквартированных воинских частей было предложено в числе прочих кандидатов по Одинцовскому округу голосовать за избиравшегося здесь от «Единой России» певца Дениса Майданова. По совпадению, именно его песни звучали из колонок на входе в избирательный участок 3882.
Корреспондент «Собеседника» указал председателю участковой комиссии на это. Председатель заверила, что не в курсе, потому что не выходит со своего участка, а музыку слышно только на улице. Услышавшие разговор представители администрации ДК среагировали быстро: один из сотрудников выключил музыку. Дежурившая сотрудница полиции, пытавшаяся узнать суть претензий, заверила, что ни с Майдановым, ни с его песнями не знакома: «Я шансон не слушаю», а в течение дня идентифицировала только звучавшую из тех же колонок группу «Любэ», намекая, что эпизод с Майдановым - не более чем совпадение. В пятницу, по её словам, голосующих офицеров и контрактников российской армии и вовсе встречал живой военный оркестр.
В том же Калининце расположена школа, в которой когда-то учился Алексей Навальный. В учебном заведении избирателей встречают портреты Путина и губернатора Воробьёва, а голосуют здесь гражданские жители посёлка. На одном из этих участков корреспондент «Собеседника» стал свидетелем ситуации, когда семейная пара обнаружила, что фамилия одного избирателя дублируется в списках – он включен в списки по новому месту жительства, но не исключен из старых. Комиссия уверяла, что ничего не может сделать: какие списки подали, с теми и работают. Кстати, на участке книги избирателей были сформированы не по домам и квартирам, а по алфавиту сразу по всему посёлку. Возмутившиеся граждане («Придёт кто-то и за него проголосует») подали жалобу наблюдателям, однако на выходе из школы посетовали, что «не спросили, от кого эти наблюдатели: вдруг от «Справедливой» или «Единой».